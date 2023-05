Wichtiger Dreier für den ASK Schwadorf gegen den ASK Kleinneusiedl

Details Sonntag, 30. April 2023 00:35

1. Klasse Ost: Der ASK Schwadorf verschaffte sich vor 100 Besuchern mit dem 3:2-Erfolg gegen den ASK Kleinneusiedl etwas Luft im Tabellenkeller. Die Ausgangslage sprach für Schwadorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Die Heimmannschaft begann stark. Franz Kainz brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des ASK Schwadorf 1936 über die Linie (12.). Doch Christoph Murr ließ sich in der 19. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Kleinneusiedl. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathias Kopecky in der 24. Minute und sorgte so für eine Führung der Gäste. Zur Pause hatte der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa eine hauchdünne Führung inne. Für das zweite Tor des ASK Schwadorf war Bojan Macuzic verantwortlich, der in der 63. Minute per Elfmeter das 2:2 besorgte. Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Markus Postenrieder, der in der 74. Minute zur Stelle war. Schließlich holte Schwadorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 3:2-Sieg.

Schwadorf schließt zu Platz zwölf auf

Die Leistungssteigerung des ASK Schwadorf 1936 lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der ASK Schwadorf einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Trotz der drei Zähler machte Schwadorf im Klassement keinen Boden gut. Der ASK Schwadorf 1936 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ASK Kleinneusiedl. Man kassierte bereits 57 Tore gegen sich. Mit lediglich sieben Zählern aus 22 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von Kleinneusiedl alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen den ASK Schwadorf bleibt der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa weiterhin glücklos.

Am kommenden Samstag trifft Schwadorf auf die Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM, der ASK Kleinneusiedl spielt tags darauf gegen den SC Sommerein.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa, 3:2 (1:2)

74 Markus Postenrieder 3:2

63 Bojan Macuzic 2:2

24 Mathias Kopecky 1:2

19 Christoph Murr 1:1

12 Franz Kainz 1:0

