Abfuhr für Wienerwald bei ASC Götzendorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:14

1. Klasse Ost: Der ASC Götzendorf erreichte vor rund 150 Besuchern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Wienerwald. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Götzendorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen die Gastgeber beim Stand von 1:0 zum Sieger gemacht.

Christoph Gall verwandelte einen Elfmeter und trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 33. Minute brachte Nikola Vucetic das Netz für den ASC Götzendorf Oranjezz zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Dragan Dimic die Führung des ASC Götzendorf weiter aus und stellte den 3:0-Pausenstand her. Götzendorf dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Auch kurz nach dem Seitenwechsel jubelten erneut die Gastgeber. Eigentlich war der SV Wienerwald schon geschlagen, als Vucetic das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (53.). Letztlich kam der ASC Götzendorf Oranjezz gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Souveräner Heimerfolg

Mit dem Dreier sprang der ASC Götzendorf auf den vierten Platz der 1. Klasse Ost.

Wienerwald führt mit 32 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein. Der Motor des SV Wienerwald stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Götzendorf, wo man insgesamt 34 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz belegt.

Der ASC Götzendorf Oranjezz tritt am Dienstag bei der Reserve von FCM Traiskirchen KM an. Wienerwald hat nächste Woche den SC Wolfsthal zu Gast.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – SV Wienerwald, 4:0 (3:0)

53 Nikola Vucetic 4:0

43 Dragan Dimic 3:0

33 Nikola Vucetic 2:0

26 Christoph Gall 1:0

