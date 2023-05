SC Haslau leistet beim USC Perchtoldsdorf nur wenig Widerstand

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:30

1. Klasse Ost: Perchtoldsdorf fertigte den SC Haslau am Samstag vor 75 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Der USC Perchtoldsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Haslau einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben.

Mario Vytesnik brachte den SC Haslau/Ma. E. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 15. (Freistoß) und 35. Minute vollstreckte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Stefan Breitenecker das 3:0 für Perchtoldsdorf (43.). Das überzeugende Auftreten des Heimteams fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Auch im zweiten Durchgang ging es in ähnlicher Tonart weiter. Vytesnik legte in der 64. Minute zum 4:0 für den USC Perchtoldsdorf nach. Der fünfte Streich von Perchtoldsdorf war Lukas Rapp vorbehalten (70.). Sahid Omar Osman gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USC Perchtoldsdorf (86.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Perchtoldsdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Vytesnik mit Dreierpack

Nachdem der USC Perchtoldsdorf die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Perchtoldsdorf aktuell den vierten Rang. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der USC Perchtoldsdorf auf den siebten Rang kletterte. In der Defensive von Perchtoldsdorf griffen die Räder ineinander, sodass der USC Perchtoldsdorf im bisherigen Saisonverlauf erst 22-mal einen Gegentreffer einsteckte. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Perchtoldsdorf momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SC Haslau ist der USC Perchtoldsdorf weiter im Aufwind.

Haslau hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 23 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Vier Siege, acht Remis und elf Niederlagen hat der SC Haslau/Ma. E. derzeit auf dem Konto. Die Situation beim SC Haslau bleibt angespannt. Gegen Perchtoldsdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt der USC Perchtoldsdorf beim SK Breitenfurt an, schon einen Tag vorher muss Haslau seine Hausaufgaben beim ASC Götzendorf Oranjezz erledigen.

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – SC Haslau/Ma. E, 6:0 (3:0)

86 Sahid Omar Osman 6:0

70 Lukas Rapp 5:0

64 Mario Vytesnik 4:0

43 Stefan Breitenecker 3:0

35 Mario Vytesnik 2:0

15 Mario Vytesnik 1:0

