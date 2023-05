Berg gewinnt Torfestival in Schwadorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:17

1. Klasse Ost: Der ASK Schwadorf und Berg lieferten sich vor 40 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Sportfreunde Berg wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen die Gäste beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Schon nach sechs Minuten musste die Querlatte für die Gastgeber retten. Mit einem schnellen Doppelpack (17./22.) zum 2:0 schockte Lukas Eisenbarth Schwadorf. Beim 1:0 verwandelte Eisenbarth einen Hand-Elfmeter und legte kurze Zeit später zum 2:0 nach. 40 Zuschauer sahen, wie Filip Hraska das 3:0 für Berg markierte. Das überzeugende Auftreten der Sportfreunde Berg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Kurz nach dem Wiederbeginn vergaben die Gastgeber eine Topchance. Kurz darauf war das Spiel praktisch gelaufen. Mit dem 4:0 von Marek Kapisovsky für Berg war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Doch die Heimelf bewies Moral und stemmte sich der drohenden Niederlage nochmal entgegen. Bojan Macuzic war es, der in der 63. Minute den Ball im Tor der Sportfreunde Berg unterbrachte. Für das zweite Tor des ASK Schwadorf 1936 war Markus Postenrieder verantwortlich, der in der 67. Minute das 2:4 besorgte. Macuzic gelang in Minute 79 sogar noch der Anschlusstreffer zum 3:4. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es das Heimteam nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Am Ende wurde es nochmal eng

Der ASK Schwadorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von Schwadorf bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nun musste sich der ASK Schwadorf 1936 schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage des ASK Schwadorf bleibt angespannt. Gegen Berg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Sportfreunde Berg machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Zehn Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Berg derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Schwadorf ist der USC Perchtoldsdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Die Sportfreunde Berg misst sich am selben Tag mit dem SC Sommerein (17:00 Uhr).

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – Sportfreunde Berg, 3:4 (0:3)

79 Bojan Macuzic 3:4

67 Markus Postenrieder 2:4

63 Bojan Macuzic 1:4

56 Marek Kapisovsky 0:4

45 Filip Hraska 0:3

22 Lukas Eisenbarth 0:2

17 Lukas Eisenbarth 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei