Tore am laufenden Band für den SC Himberg gegen den SV Wienerwald

Samstag, 20. Mai 2023 00:03

1. Klasse Ost: Der SC Himberg setzte sich vor 150 Zuschauern standesgemäß gegen Wienerwald mit 6:2 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Himberg kassierte der SV Wienerwald eine deutliche Niederlage. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Wienerwald geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Trost das schnelle 1:0 für den SC Himberg erzielte. Für das 2:0 des SC Himberg zeichnete Alexander Gogic verantwortlich (22.). Dominik Schalmoser verkürzte für den SV Wienerwald später in der 34. Minute auf 1:2. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Gogic seinen zweiten Treffer nachlegte (42., Elfmeter). Mit der Führung für Himberg ging es in die Kabine. Die Gäste wehrten sich zunächst noch gegen die drohende Niederlage. Dominik Byslovsky war zur Stelle und markierte das 2:3 von Wienerwald (63.). In der 68. Minute brachte Himbergs Lukas Lichtenstöger das Netz zum 4:2 zum Zappeln. Den Vorsprung des Ligaprimus ließen Lukas Werner in der 82. Minute und Phillip Plachy in der 87. Minuten weiter anwachsen. Letztlich feierte der SC Himberg gegen den SV Wienerwald nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Himberg marschiert weiter Richtung Titel

Wer soll Himberg noch stoppen? Der Gastgeber verbuchte gegen Wienerwald die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost weiter an. Die Offensive des SC Himberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Wienerwald war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 64-mal schlugen die Angreifer des SC Himberg in dieser Spielzeit zu. Himberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Himberg ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage belegt Wienerwald weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte des SV Wienerwald waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Donnerstag trifft der SC Himberg auf den SC Haslau/Ma. E, Wienerwald spielt tags darauf gegen die Reserve von FCM Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SV Wienerwald, 6:2 (3:1)

87 Phillip Plachy 6:2

82 Lukas Werner 5:2

68 Lukas Lichtenstoeger 4:2

63 Dominik Byslovsky 3:2

42 Alexander Gogic 3:1

34 Dominik Schalmoser 2:1

22 Alexander Gogic 2:0

7 Daniel Trost 1:0

