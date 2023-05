Sommerein gewinnt Spitzenspiel bei Berg

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:01

1. Klasse Ost: Im Spiel von Berg gegen Sommerein gab es vor rund 100 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Die Sportfreunde Berg gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michael Nikolic das schnelle 1:0 für den SC Sommerein erzielte. Die Führung hielt jedoch nur zehn Minuten lang. Das 1:1 von Berg stellte Sebastian Neufelner sicher (20.). Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Sommerein nicht nur die neuerliche Führung – es war auch bereits der zweite von Nikolic in diesem Spiel (24.). Berg versuchte nun die Kontrolle im Spiel an sich zu reissen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Martin Marosi war es, der in der 51. Minute das Spielgerät im Tor des SC Sommerein unterbrachte und den Ausgleich erzielte. Doch die Gäste hatten noch einen Pfeil im Köcher. Martin Zlatohlavy brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Sommerein über die Linie (66.). Am Schluss schlug der SC Sommerein die Sportfreunde Berg mit 3:2.

Sommerein klettert auf Rang fünf

In der Tabelle liegt Berg nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Zehn Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Sportfreunde Berg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Die Trendkurve von Sommerein geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Der SC Sommerein machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Sommerein verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Sommerein, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt Berg beim FSV Velm an, während Sommerein einen Tag zuvor den USC Perchtoldsdorf empfängt.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – SC Sommerein, 2:3 (1:2)

