ASK-BSC Bruck II leistet beim SC Göttlesbrunn nur wenig Widerstand

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:16

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal fertigte die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck am Freitag vor 250 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SCGA als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Denis Pecho traf zum 1:0 zugunsten des SC Göttlesbrunn - Arbesthal (32.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Clemens Bohnenstingl das 2:0 nach (42.). Mit der Führung für den SC Göttlesbrunn - Arb. ging es in die Kabine. Mit dem Kopfball zum 3:0 von Florian Thome für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Für das 4:0 des SCGA sorgte Bohnenstingl, der in Minute 78 zur Stelle war. Johannes Weber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal (83.). Am Ende kam der SC Göttlesbrunn - Arb. gegen den ASK-BSC Bruck/L. KM II zu einem verdienten Sieg.

Ungefährdeter Heimsieg

Der SCGA rangiert mit 32 Zählern auf dem elften Platz des Tableaus. Neun Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat der SC Göttlesbrunn - Arbesthal derzeit auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt der ASK-BSC Bruck II in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Neun Siege, acht Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Für den ASK-BSC Bruck/L. KM II sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Der SC Göttl. - Arb. wird am kommenden Samstag von der Sportfreunde Berg empfangen. Der ASK-BSC Bruck II tritt am Dienstag beim SC Sommerein an.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 5:0 (2:0)

83 Johannes Weber 5:0

78 Clemens Bohnenstingl 4:0

53 Florian Thome 3:0

42 Clemens Bohnenstingl 2:0

32 Denis Pecho 1:0

