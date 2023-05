Doppelpack von Florreither reicht Sommerein gegen Bruck II nicht

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 00:01

1. Klasse Ost: Durch ein 4:2 holte sich die Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM vor etwa 70 Zuschauern drei Punkte beim SC Sommerein. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der ASK-BSC Bruck II und Sommerein mit 3:3 voneinander getrennt.

Der ASK-BSC Bruck/L. KM II ging durch Niklas Gfrerer in der zwölften Minute in Führung. Eine starke Leistung zeigte Emanuel Florreither, der sich mit einem Doppelpack für den SC Sommerein beim Trainer empfahl (17./34.) und das Spiel somit drehte. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste aber enorm zu. Das 2:2 des ASK-BSC Bruck II bejubelte Tobias Puchinger (62.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Brunnthaler, der in der 76. Minute zur Stelle war. Thomas Macho stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den ASK-BSC Bruck/L. KM II her (88.). Am Ende verbuchte der ASK-BSC Bruck II gegen Sommerein die maximale Punkteausbeute.

Sieg in Halbzeit zwei erarbeitet

Der SC Sommerein liegt mit 39 Punkten auf Platz vier. Elf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Sommerein momentan auf dem Konto. Der SC Sommerein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz der drei Zähler machte der ASK-BSC Bruck/L. KM II im Klassement keinen Boden gut. Mit 54 geschossenen Toren gehört der ASK-BSC Bruck II offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Zehn Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat der ASK-BSC Bruck/L. KM II derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der ASK-BSC Bruck II insgesamt nur sieben Zähler.

Sommerein tritt am Freitag, den 02.06.2023, um 19:30 Uhr, beim ASC Götzendorf Oranjezz an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt der ASK-BSC Bruck/L. KM II den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 2:4 (2:1)

88 Thomas Macho 2:4

76 Manuel Brunnthaler 2:3

62 Tobias Puchinger 2:2

34 Emanuel Florreither 2:1

17 Emanuel Florreither 1:1

12 Niklas Gfrerer 0:1

