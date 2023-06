Götzendorf und Sommerein liefern sich Torfestival

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

1. Klasse Ost: Sommerein hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 4:4 lautete das Resultat vor 200 Zuschauern. Der vermeintlich leichte Gegner war Götzendorf mitnichten. Der ASC Götzendorf kam gegen den SC Sommerein zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte beim 2:2 keinen Sieger gefunden.

Alexander Koller brachte den ASC Götzendorf Oranjezz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 17. Minute vollstreckte. In Minute 23 rettete die Querlatte die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer. Emanuel Florreither vollendete aber dann zum dritten Tagestreffer in der 30. Spielminute. Nach dem souveränen Auftreten von Sommerein überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Kaum war das Spiel wieder angepfiffen, da legten die Gastgeber los. Nikola Vucetic beförderte das Leder zum 1:3 des ASC Götzendorf in die Maschen (46.). Dominik Voglsinger ließ sich in der 81. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den Gastgeber. Christoph Gall glich in Minute 86 zum 3:3 aus. Jakob Kusolitsch brachte Götzendorf nach 87 Minuten sogar die 4:3-Führung. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Tobias Pitschmann mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Der SC Sommerein ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der ASC Götzendorf Oranjezz noch ein Unentschieden.

Pitschmann rettet Punkt in letzter Minute

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der ASC Götzendorf den neunten Rang des Klassements. Die vergangenen Spiele waren für Götzendorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Bei Sommerein präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Kurz vor Saisonende besetzen die Gäste mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Sommerein nur sieben Zähler.

Als Nächstes steht für den ASC Götzendorf Oranjezz eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den FSV Velm. Sommerein tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SC Wolfsthal an (19:30 Uhr).

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – SC Sommerein, 4:4 (0:3)

90 Tobias Pitschmann 4:4

87 Jakob Kusolitsch 4:3

86 Christoph Gall 3:3

81 Dominik Voglsinger 2:3

46 Nikola Vucetic 1:3

30 Emanuel Florreither 0:3

17 Alexander Koller 0:2

10 Alexander Koller 0:1

