ASK Schwadorf weist Wolfsthal in die Schranken

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:06

1. Klasse Ost: Mit einem enttäuschenden 0:5 unterlag Wolfsthal am vergangenen Samstag vor mehr als 130 Zuschauern gegen den ASK Schwadorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Schwadorf beugen mussten. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Der SC Wolfsthal geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Bojan Macuzic das schnelle 1:0 für den ASK Schwadorf 1936 erzielte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In Topform präsentierte sich Recep Dulda, der einen lupenreinen Hattrick markierte (52./70./75.) und Wolfsthal einen schweren Schlag versetzte. Marek Bonco gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASK Schwadorf (86.). Der Gast überrannte den SC Wolfsthal förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Dulda mit Hattrick der Mann des Tages

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Wolfsthal in der Tabelle stabil. Die Gastgeber kamen in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den dritten Tabellenplatz zu halten, könnte das definitiv zu wenig sein.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Schwadorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Durch den klaren Erfolg über den SC Wolfsthal ist der ASK Schwadorf 1936 weiter im Aufwind.

Am Freitag, den 09.06.2023 (19:30 Uhr) reist Wolfsthal zum SC Sommerein, einen Tag später (17:30 Uhr) begrüßt der ASK Schwadorf den SC Himberg vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – ASK Schwadorf 1936, 0:5 (0:1)

86 Marek Bonco 0:5

75 Recep Dulda 0:4

70 Recep Dulda 0:3

52 Recep Dulda 0:2

9 Bojan Macuzic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei