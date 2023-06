Perchtoldsdorf spielt bei SC Göttlesbrunn - Arb. groß auf

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

1. Klasse Ost: Mit 1:4 verlor der SCGA am vergangenen Freitag zu Hause vor 100 Besuchern deutlich gegen Perchtoldsdorf. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der SC Göttlesbrunn - Arbesthal am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Zunächst jubelten die Gastgeber über die Führung. Der USC Perchtoldsdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michael Glatzer das schnelle 1:0 für den SC Göttlesbrunn - Arb. erzielte. Mario Vytesnik trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 1:1. Lucas Kneissl stellte die Weichen für Perchtoldsdorf auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem Elfmeter-Treffer zum 2:1 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kneissl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Oliver Puschner, als er das 4:1 für den USC Perchtoldsdorf besorgte (69.). Unter dem Strich nahm Perchtoldsdorf beim SCGA einen Auswärtssieg mit.

Perchtoldsdorf klettert auf Rang sieben

Der USC Perchtoldsdorf verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Perchtoldsdorf setzte sich mit diesem Sieg vom SC Göttlesbrunn - Arbesthal ab und nimmt nun mit 36 Punkten den siebenten Rang ein, während das Heimteam weiterhin 32 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SC Göttlesbrunn - Arb. ist auf gegnerischer Anlage der ASC Götzendorf Oranjezz (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich der USC Perchtoldsdorf mit dem ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – USC Perchtoldsdorf, 1:4 (1:2)

69 Oliver Puschner 1:4

58 Lucas Kneissl 1:3

37 Lucas Kneissl 1:2

18 Mario Vytesnik 1:1

8 Michael Glatzer 1:0

