Last-Minute-Tor von Gogic gegen Schwadorf rettet SC Himberg den Meistertitel

1. Klasse Ost: Der ASK Schwadorf 1936 knöpfte vor 135 Besuchern dem SC Himberg ein 3:3-Remis ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Himberg. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Der Spitzenreiter hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Ein Doppelpack brachte den ASK Schwadorf in eine komfortable Position: Bojan Macuzic war gleich zweimal zur Stelle (1./25.). Das 1:2 von Himberg stellte Lukas Werner sicher (31.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte SchwadorfsEmirhan Tektürk auf 3:1 (35.). Kurz vor der Pause traf Alexander Gogic für den SC Himberg (45.) und verkürzte auf 3:2. Zur Pause wusste der ASK Schwadorf 1936 eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Halbzeit zwei drängte der Tabellenführer auf den Ausgleich. Gogic sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Letztlich gingen der ASK Schwadorf und der SC Himberg mit jeweils einem Punkt auseinander. Für Himberg bedeutet das den Titel!

Ein Punkt genügte: Himberg feiert die Meisterschaft

Schwadorf befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Die Heimmannschaft blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 27 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Himberg 62 Zähler zu Buche. 74 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost. Seit zehn Begegnungen hat der SC Himberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der ASK Schwadorf 1936 stellt sich am Donnerstag (19:30 Uhr) bei der Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Himberg den SC Sommerein.

