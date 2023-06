Gebrauchter Tag für Wolfsthal gegen Velm

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:03

1. Klasse Ost: Der FSV Velm spuckte dem SC Wolfsthal in die Suppe und gewann vor 110 Besuchern deutlich mit 3:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Wolfsthal, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Heimteam war im Hinspiel gegen Velm in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Sebastian Spanel mit seinem Treffer für den FSV Velm die turbulente Schlussphase einläutete (77.). Stefan Gleich erhöhte für die Gäste dann per Strafstoß auf 2:0 (86.). Mit dem 3:0 sicherte Spanel Velm nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Ende schlug der FSV Velm den SC Wolfsthal auswärts.

Velm mit versöhnlichem Abschluss

Wolfsthal beendet die Saison mit Platz drei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Der SC Wolfsthal steht mit insgesamt 13 Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

Dieses Mal entkam der FSV Velm nur knapp dem Abstieg. Nach 28 Spielen steht Velm auf Platz 14. Mit 63 Gegentoren gab die Hintermannschaft von Velm in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Der FSV Velm bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und 16 Pleiten. Velm verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man elf Punkte einsammelte.

1. Klasse Ost: SC Wolfsthal – FSV Velm, 0:3 (0:0)

90 Sebastian Spanel 0:3

86 Stefan Gleich 0:2

77 Sebastian Spanel 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei