SK Breitenfurt gewinnt gegen Götzendorf und klettert

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

1. Klasse Ost: Vor etwa 100 Zuschauern trafen am Samstag der SK Breitenfurt und der ASC Götzendorf aufeinander und kämpften um Punkte. Der SK Breitenfurt gewann das Samstagsspiel gegen Götzendorf mit 3:1.

Die ersten 45 Minuten brachten keine Tore und somit auch keinem der beiden Teams einen Vorteil. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Tore in den Schlussminuten

Paul Exel brach für Breitenfurt den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. erst in der Nachspielzeit kamen die Zuschauer, die auf viele Tore hofften, auf ihre Kosten. Daniel Schneiberg war es, der in der 90. Minute das Spielgerät im Tor des ASC Götzendorf Oranjezz unterbrachte und auf 2:0 stellte. Kurz darauf traf Luca Zellmann in der Nachspielzeit erneut für den SK Breitenfurt (91.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Hainzl für einen Penalty-Treffer sorgte (93.) und den 3:1-Endstand herstellte. Schließlich sprang für den SK Breitenfurt gegen den ASC Götzendorf ein Dreier heraus.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Breitenfurt bei.

Die bisherige Saisonbilanz von Götzendorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit diesem Sieg zog der SK Breitenfurt an den Gästen vorbei auf Platz vier. Der ASC Götzendorf Oranjezz fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt der SK Breitenfurt beim USC Perchtoldsdorf an, während der ASC Götzendorf einen Tag zuvor die Sportfreunde Berg empfängt.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – ASC Götzendorf Oranjezz, 3:1 (0:0)

93 Lukas Hainzl 3:1

91 Luca Zellmann 3:0

90 Daniel Schneiberg 2:0

63 Paul Exel 1:0

