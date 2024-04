Der SC Aspang setzt sich positive Ziele

1. Klasse Süd

Details Dienstag, 09. April 2024 15:46

Der SC Aspang ist in der 1. Klasse Süd relativ gut in die Rückrunde gestartet. Die Elf von Trainer Manfred Danter, MA startete als Inhaberin der roten Laterne, gab selbige aber rasch an Zillingdorf weiter, wenngleich man vergangenes Wochenende einen kleinen Rückschlag einstecken musste. Die Devise für die Aspanger ist klar, man will den Klassenerhalt erreichen, konkret ist es Danter dabei wichtig, positive Ziele zu setzen. Ligaportal hat sich mit dem Coach des SC Aspang ausführlich über die aktuelle Situation unterhalten.

Ligaportal: Herr Danter, wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt Ihrer Truppe aus?

Manfred Danter: Prinzipiell waren wir in den ersten drei Runden im Plan, das heißt, wir haben uns vorgenommen, ein anzugreifen und haben schon einen Platz gut gemacht. Am Samstag haben wir dann in Neunkirchen einen kleinen Dämpfer bekommen. Wir hätten den Gegner überholen bzw. stärker in den Abstiegsstrudel reinziehen können. Das macht für uns die Aufgabe natürlich nicht einfacher, muss man sagen.

Ligaportal: Was hat sich nun an der Ausgangsposition geändert?

Manfred Danter: Wir haben einen Platz wettgemacht, was auch psychologisch natürlich einen positiven Aspekt darstellt. Natürlich wollen wir die Liga halten, das ist die causa prima, wir werden alles daransetzen, es gibt nun keine denkbar schwierigeren Aufgaben als gegen den Ersten und Zweiten zu spielen, wie das jetzt der Fall ist, wir werden aber nichtsdestotrotz alles daransetzen, zu reüssieren. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Ich habe mir Zöbern gegen Pitten angesehen, das war eine ausgeglichene Partie, wir haben auch in Zöbern gewonnen, ich gehe davon aus, dass wir an einem guten Tag alle schlagen können. Es gibt auch keinen Einser-Kandidaten für den Aufstieg, unten hat es sich ein bisschen zusammengeschoben. Die letzten Fünf, Sechs werden bis zum Schluss Probleme haben, hoffentlich wird es spannend bleiben.

Ligaportal: Ist der Klassenerhalt das einzige Ziel, oder hat man sich weitere gesetzt?

Manfred Danter: Zu Saisonbeginn haben wir gesagt, wir möchten einstellig werden, zumal ich positive Ziele will, keine „Nicht-Ziele“. Nicht absteigen ist für mich kein Ziel, sondern der Klassenerhalt. Ein einstelliger Tabellenplatz bleibt das Ziel, natürlich ist es schon ein bisschen unrealistisch und selbstverständlich ist der Klassenerhalt das Ein und Alles, wir müssen natürlich schauen, dass wir die Liga halten.

Ligaportal: Wie schätzen Sie die kommende Aufgabe für Ihre Mannschaft ein?

Manfred Danter: Zu allererst müssen wir weiter den Weg einschlagen, den wir in der Vorbereitung gewählt haben, nämlich physisch präsent zu sein, den Gegner nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach reden. Sie sind Tabellenführer, haben ein gutes Team, sind eingespielt, da läuft gerade alles rund. Als Vorletzter und Angreifer von unten kannst du in Wahrheit nur über Einsatz und Kampf kommen, da brauchen wir nicht über das Spielerische kommen. Wir müssen ihnen einfach Paroli bieten, es wird eine Einstellungssache am Wochenende.

