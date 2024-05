"Da wollen wir schon hin" - SV Grimmenstein hat die Top fünf klar im Visier

1. Klasse Süd

Als aktuell Fünfter in der Tabelle der 1. Klasse Süd muss der SV Grimmenstein klarerweise nach unten hin nichts befürchten, auch für ganz vorne wird es in der laufenden Spielzeit nicht reichen. Dementsprechend kann sich der Verein über eine gute Planbarkeit freuen, etwa 90 Prozent der bestehenden Spieler werden aller Voraussicht nach fix für die nächste Saison mit an Bord sein. Mit der Rückrunde kann man bis dato recht zufrieden sein, im Vergleich zur Winterpause konnte man eine Rangverbesserung um eine Position erreichen, es ist darüber hinaus nicht ausgeschlossen, dass man sich noch unter die Top vier schiebt. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und Bernd Dorner, seines Zeichens Trainer der Kampfmannschaft, zu seinen Einschätzungen betreffend Rückrunde, Zielen und Planungen für die nächste Saison befragt.

Ligaportal: Herr Dorner, wie fällt Ihre Einschätzung zum bisherigen Verlauf der Rückrunde aus?

Bernd Dorner: Sagen wir mal ganz okay, wir spielen eigentlich eine gute Saison, bis auf ein Match gegen Wiesmath, in dem wir 3:0 vorne gelegen sind und dann noch 3:6 verloren haben, das war ein schlechtes Spiel. Ansonsten hatten wir gute Spiele und sind zufrieden.

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Leistungen neuer Spieler, die im Winter gekommen sind?

Bernd Dorner: Wir haben mit Patrick Gritsch einen neuen Spieler in der Mannschaft, der das ganz gut macht, die Mannschaft führt, er macht das wirklich ganz gut.

Ligaportal: Welches Ziel hat man sich für die verbleibenden Runden gesetzt?

Bernd Dorner: Wir wollten eigentlich immer vorne im ersten Drittel dabei sein, ich sage mal unter den ersten Fünf. Da wollen wir schon hin, auf alle Fälle!

Ligaportal: Hat Sie in der Rückrunde ein Team überrascht? Sowohl positiv als auch negativ?

Bernd Dorner: Nein, ich muss ehrlich sagen, dass ich das genau so erwartet habe, konkret, dass es drei, vier Mannschaften gibt, die bis zum Schluss dabei sind, mich hat hier nichts überrascht.

Ligaportal: Gibt es für die nächste Saison bereits Neuigkeiten, wie weit ist man etwa mit dem bestehenden Kader, wo wird man sich eventuell verstärken?

Bernd Dorner: Wir werden ziemlich sicher alles behalten, sage ich mal, und werden uns sicherlich verstärken. 90 Prozent der Spieler bleiben sicher da, Genaueres schauen wir uns aber noch an, verstärken werden wir uns eher offensiv.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, wie schätzen Sie den nächsten Gegner ein, welche Art von Aufgabe kommt hier auf Ihre Mannschaft zu?

Bernd Dorner: Ich erwarte mir daheim gegen Lanzenkirchen viel Ballbesitz, viele Spielanteile auf unserer Seite, dass wir das Spiel machen und der Gegner auf Konter spielen wird, so in etwa wird das ausschauen.

