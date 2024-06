ASK Oberwaltersdorf: Trainer Flassak findet zum Abschied positive Worte

1. Klasse Süd

Details Montag, 24. Juni 2024 12:12

Der ASK Oberwaltersdorf hat in der abgelaufenen Spielzeit der 1. Klasse Süd über weite Strecken gut performt, am Ende wurde das selbst auferlegte Saisonziel, den Meistertitel einzufahren, jedoch nicht erreicht. Die Gründe dafür sind vielfältig, auf der Hand liegt der Umstand, dass man zwar offensiv durchaus zu überzeugen wusste, in der Abwehr jedoch anfällig für zu viele Gegentore blieb. Der nächste Anlauf für den ASK Oberwaltersdorf beginnt im Herbst, aktuell befindet man sich bekanntlich in der Sommerpause. Ligaportal hat mit dem scheidenden Trainer Thomas Flassak über die kürzlich beendete Saison, aber auch über dessen neue Aufgabe in Leopoldsdorf gesprochen – eine Herausforderung, der Flassak positiv entgegenblickt.

Ligaportal: Herr Flassak, wenn wir noch einmal gemeinsam auf die abgelaufene Saison zurückblicken – wie fällt Ihr sportliches Fazit abschließend aus?

Thomas Flassak: Ja, das Fazit ist dahingehend, dass wir das Ziel, den Meistertitel, leider nicht erreicht haben. Trotzdem war es keine schlechte Saison mit dem vierten Platz, wir haben es leider gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften nicht geschafft oder zu viele Punkte liegen gelassen. Dadurch ist es sich am Ende des Tages nicht ausgegangen.

Ligaportal: Wo orten Sie rückblickend die Stärken und Schwächen in Bezug auf das Spiel Ihrer Mannschaft?

Thomas Flassak: Unsere größte Stärke war die Offensive. Ich glaube, wir sind, was die geschossenen Tore anbelangt, ganz vorne in den Top drei dabei, die Schwachstelle war mit Sicherheit, dass wir sehr viele Tore bekommen haben, das war aber auch damit begründet, dass wir eine sehr offensive Spielanlage hatten. Was positiv ist, ist meiner Meinung nach die Entwicklung der jungen Spieler. Wenn du Meister werden willst, brauchst du aber auch eine stabile Defensive, das haben wir dann vielleicht nicht so hinbekommen.

Ligaportal: Ihr Fokus wird ab sofort natürlich auf Leopoldsdorf, Ihrer neuen Aufgabe, liegen. Was erwartet Sie dort konkret?

Thomas Flassak: Es ist eine spannende Herausforderung, ich denke, der Verein möchte wieder in die oberen Tabellenregionen, wir haben ein bisschen frisches Blut in die Mannschaft gebracht mit Neuzugängen, uns von einigen Spielern verabschiedet. Im Großen und Ganzen sehe ich positiv der neuen Herausforderung entgegen.

Ligaportal: Was wünschen Sie abschließend Ihrem nunmehr ehemaligen Verein, dem ASK Oberwaltersdorf?

Thomas Flassak: Ich kann nur positives sagen, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr den Meistertitel schaffen. Ich werde mir sicher die eine oder andere Partie live ansehen. Ich denke, dass gutes Potenzial im Verein besteht, ich glaube und hoffe, dass sie mit etwas mehr Ruhe dann vielleicht den Meistertitel einfahren können.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.