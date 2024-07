1. Klasse Süd: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

1. Klasse Süd

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,6 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. wenden.

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist...

Frank Kolesik (ASK Trumau )

Endergebnis:



1. Frank Kolesik (ASK Trumau / 10661 Stimmen)

2. Jakob Eidler (Scheiblingkirchen II / 1654 Stimmen)

3. Jailson Alves (1. SC Sollenau / 978 Stimmen)

4. Daniel Püchl (SV Grimmenstein / 510 Stimmen)

5. Stefan Ostrusska (SV Zillingdorf / 507 Stimmen)

6. Julian Macourek (BSV Enzesfeld/H. / 301 Stimmen)

7. Adhurim Hasi (SC Neunkirchen / 194 Stimmen)

8. Christian Scheiblauer (BSV Enzesfeld/H. / 148 Stimmen)

9. Stefan Handler (Lanzenkirchen / 129 Stimmen)

10. Jan Reisner (SK Wiesmath / 90 Stimmen)

