„Wir hattten einige Schützenfeste!“, beschreibt SV Grimmenstein Trainer Bernd Dorner die vergangene Saison

Der SV Grimmenstein konnte am dritten Platz der 1. Klasse Süd in der Saison 2023/24 abschließen. Natürlich ist man mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, jedoch spricht man nur etwas bescheiden über einen möglichen Meistertitel. Coach Bernd Dorner spricht über die vergangene Saison und gibt einen Ausblick auf die Ziele der neuen Spielzeit. Weiters werden die Neuzugänge und deren potenzieller Einfluss thematisiert.

Ligaportal: Herr Dorner, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden des SV Grimmenstein in der vergangenen Saison in der 1. Klasse Süd?

Herr Dorner: Ja wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem dritten Platz. Wir konnten einige Spiele gewinnen und eine sehr schönen Fußball spielen.

Ligaportal: Wieso stand man dieses Jahr doch so weit vorne in der Liga, wobei man letztes Jahr noch auf Platz Sieben lag?

Herr Dorner: Wir hatten einige Spiele, die in einem Schützenfest endeten. Es gab Partien, in denen wir sieben oder sogar acht Tore geschossen haben. Wenn man so viele Tore erzielt, verliert man normalerweise nicht. Die Offensive hat eine sehr gute Arbeit geleistet, aber natürlich stand auch die Defensive stabil und hat die Tore verhindert.

Ligaportal: Wie ist somit die Stimmung derzeit im Verein und bei den Spielern?

Herr Dorner: Die Stimmung ist wirklich sehr gut. Wir freuen uns schon auf die neue Saison und hoffen, dass es vielleicht noch besser wird.

Ligaportal: Will man also in der kommenden Spielzeit Meister werden oder welche Ziele verfolgt man ansonsten.

Herr Dorner: Wir wollen nicht um jeden Preis Meister werden. Ich trete dieser Frage immer meistens sehr demütig gegenüber. Wir schauen einfach was in den ersten Partien passiert, erst dann kann man mehr sagen.

Ligaportal: Hat es während der Transferphase Veränderungen im Kader gegeben oder hat man auf bestimmten Positionen Handlungsbedarf gesehen?

Herr Dorner: Wir wollten, dass in der Offensive nicht alles von einem Spieler abhängt und somit variabler werden. Es wurden zwei Spieler aus der Defensive vom Verein verabschiedet und es wurde ein Transfer in der Offensive getätigt. Weiters haben wir einen jungen Perspektivespieler verpflichten können, der nun langsam an den Kampfmannschaftsbetrieb herangeführt werden soll.

Ligaportal: Gab es bereits Testspiele und wie zufrieden ist man mit der Leistung der Mannschaft?

Herr Dorner: Ja wir hatten bereits zwei Testspiele gegen Neudörfl und Dechantskirchen. Im ersten Spiel erlitt einer unserer Spieler leider einen Kreuzbandriss, was sehr bitter für uns ist. In der zweiten Partie waren wir fast vollzählig besetzt und konnten ein sehr gutes Spiel abliefern.

