SC Zöbern: Geht man ans Leistungsmaximum, klappt es mit dem Saisonziel

Der SC Zöbern hat in der noch jungen Saison der 1. Klasse Süd vieles richtig gemacht und aus den ersten beiden Partien starke vier Punkte geholt. Konkret ließ man dem 1:1 zum Auftakt in Pitten einen 1:0-Erfolg in Neunkirchen folgen. Ligaportal hat sich die Situation angesehen und Zöberns Coach, Patrick Spitzer, zum Interview gebeten. Darin spricht der Übungsleiter des aktuellen Tabellenvierten unter anderem über den gelungenen Start, Stärken und Schwächen der Mannschaft sowie die nächste Aufgabe.

Ligaportal: Herr Spitzer, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Patrick Spitzer: Grundsätzlich gut, ich bin sehr zufrieden, wir haben gegen den Titelaspiranten ein Unentschieden geholt und gegen Neunkirchen einen Arbeitssieg eingefahren. Spielerisch bzw. fußballerisch ist sicher noch ein bisschen Luft nach oben, ergebnistechnisch bin ich zufrieden, was die Ausbeute der Punkte angeht. Man merkt aber, glaube ich, generell, dass bei allen Mannschaften noch Luft nach oben ist, man wird erst so zirka nach vier, fünf Runden sehen, wo die Reise wirklich hingeht.

Ligaportal: Was klappt schon richtig gut, und wo sehen Sie noch Aufholbedarf?

Patrick Spitzer: Aufholbedarf sehe ich auf jeden Fall noch bei der Verwertung der Torchancen, hier gibt es sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Defensiv, denke ich, greifen einige Räder schon ganz gut, spielerisch ist ebenfalls noch was möglich, so gilt es, noch einige Laufwege zu verbessern, auch haben wir ein paar Neue in der Mannschaft, hier klappen sicher noch nicht alle Abläufe zu 100 Prozent.

Ligaportal: Sie haben die Neuen angesprochen, sind Sie mit ihnen zufrieden?

Patrick Spitzer: Sie haben sich alle super in die Mannschaft eingefügt, ob Mittelfeld, Sturm oder Abwehrzentrum, auf den Außen. Ich bin im Moment zufrieden, wobei man vom einen oder anderen sicher noch ein bisschen mehr vom Potenzial rauskitzeln muss, aber im Großen und Ganzen passt es, die Stimmung in der Mannschaft ist super, sie haben sich gut eingegliedert. Wenn jeder ans Maximum geht, bin ich extrem zufrieden, dann ist unser Saisonziel – im gesicherten Mittelfeld zu landen – auch zu erreichen, eben sofern alle ans Leistungsmaximum kommen und wir vom Verletzungsteufel ein bisschen verschont bleiben.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch am nächsten Spieltag?

Patrick Spitzer: Ich denke eine ganz schwierige, zumal Aufsteiger natürlich immer schwer zu bespielen sind. Sie haben eine technisch gute Mannschaft, sind bissig und sicher noch von der Euphorie getragen. Hier müssen wir dagegenhalten, die spielerischen Elemente zeigen und versuchen, gut zu verteidigen. Die Mannschaft ist auch schon ein Jahr eingespielt, manche Abläufe greifen natürlich besser als bei uns.

