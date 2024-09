SV Grimmenstein: "Wir sind noch nicht am Zenit"

1. Klasse Süd

Details Freitag, 06. September 2024 08:45

Der SV Grimmenstein ist in der 1. Klasse Süd äußerst solide in die neue Spielzeit gestartet. Die Elf von Trainer Bernd Dorner gewann das Auftaktmatch gegen Sollenau mit 3:1, triumphierte die Woche darauf mit 1:0 bei AC Casino Baden, um am vergangenen Wochenende mit Trumau die Punkte zu teilen. Zu Buche stehen damit sieben wichtige Zähler und Tabellenplatz zwei hinter Hochwolkersdorf, die bei der selben Punkteanzahl halten. Im Vorfeld des Grimmensteiner Auswärtsspiels bei der SVg Pitten hat Ligaportal Coach Bernd Dorner zum Interview gebeten. Auf dem Plan standen dabei Fragen zum Saisonstart, dem Stärken- und Schwächenprofil der Mannschaft, zu den Neuerwerbungen, Saisonzielen und zum kommenden Gegner. Auf Grimmenstein wartet immerhin ein Derby, bei dem – davon geht Dorner aus – die Mannschaft ans Leistungsmaximum gehen wird müssen.

Ligaportal: Herr Dorner, vielen Dank, dass Sie sich für ein Gespräch mit uns Zeit nehmen. Die erste Frage ist ganz klassisch: Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Bernd Dorner: Eigentlich sehr positiv. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach drei Runden sieben Punkte haben würden, hätte ich das sofort unterschrieben.

Ligaportal: Werfen wir einen Blick auf die Mannschaft. Wo sehen Sie aktuell die Stärken, wo die Schwächen im Team, woran gilt es in den nächsten Wochen noch zu arbeiten?

Bernd Dorner: Im Spiel nach vorne müssen wir konsequenter werden. Wir müssen uns mehr Chancen herausspielen, torgefährlicher werden, da sind sicher noch ein paar Dinge zum Aufholen dabei, und defensiv detto, wir müssen vorne und hinten noch ein bisschen was machen, sind noch nicht am Zenit, wir können sicher noch mehr.

Ligaportal: Wie läuft es mit der Integration von Neuzugängen?

Bernd Dorner: Wir haben einen neuen Spieler bekommen, der ist momentan verletzt, hat bis jetzt noch keine Minute für uns gespielt, leider hat er sich in der Vorbereitung verletzt.

Ligaportal: Was die Fans natürlich am meisten interessiert: Welches Saisonziel peilt man in Grimmenstein an?

Bernd Dorner: Wir wollen unter die ersten Fünf, das haben wir uns als Ziel gesetzt.

Ligaportal: Lassen Sie uns abschließend noch über den nächsten Gegner sprechen, da steht ja ein recht spannendes Spiel an. Welche Art von Aufgabe kommt hier auf die Truppe zu, worauf wird es konkret dabei ankommen?

Bernd Dorner: Wir haben jetzt mit Pitten ein Derby. Sie haben auf den Außenbahnen schnelle Spieler, die richtig Speed mitbringen. Sie spielen einen guten Fußball, einen technisch guten Fußball, und wir werden sicher an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, damit wir da was mitnehmen können.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.