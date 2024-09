SC Hochwolkersdorf: „Reiten auf einer Erfolgswelle, die sich niemand erwartet hätte“

1. Klasse Süd

Details Dienstag, 10. September 2024 08:59

Der SC Hochwolkersdorf hat mit seinen bislang gezeigten Performances in der 1. Klasse Süd nicht wenige Experten in der Liga verblüfft. Die Elf von Trainer Thomas Steiner rangiert nach vier Partien mit zehn gesammelten Punkten auf dem ersten Platz in der Tabelle. Den Hochwolkersdorfern scheint aktuell alles zu gelingen, nach eigener Definition reitet man derzeit eine Erfolgswelle. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt, um mit Coach Steiner über das Team der Stunde zu sprechen. Themen der Unterhaltung waren unter anderem der Saisonstart, die Stärken und Schwächen des Teams sowie das Saisonziel.

Ligaportal: Herr Steiner, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Thomas Steiner: Wir sind, aufgrund der starken Konkurrenz, die in der 1. Klasse herrscht, mit der Erwartung in die Saison gestartet, von Anfang an gegen den Abstieg zu spielen. Derzeit reiten wir auf einer Erfolgswelle dahin, die sich niemand erwartet hätte. Wir schauen, dass wir weiterhin geerdet bleiben und jeden Punkt mitnehmen. Es werden sich wieder andere Zeiten kommen, in denen es vielleicht ein, zwei oder drei Wochen nichts mit Punkten wird.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und was ist eventuell ausbaufähig?

Thomas Steiner: Die Stärken liegen auf jeden Fall bei hundertprozentiger Einsatzbereitschaft. Der gesamte Kader, vom Stammspieler bis zum Ergänzungsspieler zieht in jeder Minute voll mit, das erzeugt eine herausragende Trainingsqualität, somit können wir das höhere Tempo in der 1. Klasse entsprechend umsetzen. Jeder Spieler ist bereit, 90 Minuten plus alles für drei Punkte zu geben. Die Bereiche, die ausbaufähig sind, sind natürlich ganz klar, dass wir als Aufsteiger nicht die spielerische Qualität mitbringen, die vielleicht die Spitzenreiter in der Liga haben, aber genau da wollen wir anknüpfen und Woche für Woche dazulernen. Was man noch erwähnen kann, sind unsere Zuschauer. Ich habe das in der Form noch nie gesehen. Das ist auch wichtig für unseren Erfolg, es waren immer schon viele Zuschauer da, aber wir haben nun auch auswärts gefühlte 100, 150 Fans mit dabei, das gibt natürlich auch den entsprechenden Rückenwind.

Ligaportal: Sprechen wir noch über den nächsten Gegner, welche Art von Aufgabe erwartet Ihr Team da konkret?

Thomas Steiner: Auf dem Papier sieht das, glaube ich, viel eindeutiger aus, als es tatsächlich ist. Wir sind Tabellenführer, und es kommt der Tabellenletzte zu uns, ich glaube aber nicht, dass die Favoritenrolle so klar verteilt ist, glaube, dass das ein Duell auf Augenhöhe ist und wir extrem aufpassen müssen, wieder unser Maximum abrufen müssen, dann sind auch wieder drei Punkte drinnen. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich so ist, dass wir als großer Favorit in das Spiel gehen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.