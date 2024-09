SK Wiesmath: "Aber es könnte schon möglich sein, dass wir am Schluss unter den Top fünf landen"

1. Klasse Süd

Details Mittwoch, 25. September 2024 09:20

Der SK Wiesmath zählt nach fünf absolvierten Runden zu den positiven Erscheinungen in der 1. Klasse Süd. Die Mannschaft von Trainer Franz Fleck erspielte zum Auftakt zehn Zähler, hielt damit einen Zwei-Punkte-Schnitt pro Partie aufrecht. Man befindet sich mit dieser Bilanz aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand, sodass man nach Verlustpunkten die Staffel anführt. Dabei fing die Saison für den SK Wiesmath alles andere als gut an, musste man sich zunächst Oberwaltersdorf mit 0:5 geschlagen geben. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und Coach Franz Fleck zum Interview gebeten. Gesprochen wurde unter anderem über den Saisonstart, die Mannschaft, die Ziele und den nächsten Gegner.

Ligaportal: Herr Fleck, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Franz Fleck: Nach fünf Spielen ist die Bilanz zufriedenstellend. Wir haben auf da 0:5 in Oberwaltersdorf richtig geantwortet und danach drei der nächsten vier Spiele gewonnen sowie eines „X“ gespielt. Mein Fazit fällt also sehr zufriedenstellend aus, um Ihre Frage zu beantworten.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft und wo eventuell Bereiche, an denen noch gearbeitet werden muss?

Franz Fleck: Diese Bereiche gibt es immer – sowohl ganz oben als auch im tiefsten Amateurbereich des Fußballs. Momentan sind wir in der Defensive sehr konstant, muss ich sagen. Wir haben uns mit einem neuen Tormann verstärkt, der entwickelt sich richtig gut, defensiv sind momentan unsere Stärken. Was wir noch verbessern können, ist dass wir eventuell im Ballbesitz etwas konstanter werden. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu schusselig, aber sonst ist das schon zum Herzeigen für die 1. Klasse.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich – eventuell auch unter dem Eindruck der ersten gespielten Runden – in Wiesmath verschrieben?

Franz Fleck: Wir haben ja im Vorjahr erlebt, wie unterschiedlich das sein kann. Wir waren Herbstmeister und haben in der Rückrunde dann nur zwölf Punkte gemacht, sind daher sehr vorsichtig. Aber es könnte schon möglich sein, dass wir am Schluss unter den Top fünf landen.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet die Mannschaft am kommenden Spieltag?

Franz Fleck: Eine schwierige Aufgabe. Es ist so, dass Sollenau von Jürgen Eidler betreut wird, der einmal in Wiesmath war, von dem her ist also ein bisschen Brisanz drinnen. Sie haben erst drei Punkte, diese allerdings gegen den Tabellenführer Oberwaltersdorf eingefahren. Das ist schon Qualität und dann noch mit Jailson und eben der Brisanz mit dem Ex-Trainer wird das eine schwierige Aufgabe, aber dessen sind wir uns bewusst, und wir werden uns darauf vorbereiten.

