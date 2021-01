Zöbern versucht Platz im Mittelfeld zu festigen

Details Donnerstag, 28. Januar 2021 13:20

Der SC Zöbern ist trotz all der Schwierigkeiten unter der Saison im Mittelfeld der Tabelle in der 1. Klasse Süd. Für Trainer Anton Metzner ein positiver Punkt, den es jetzt zu bestätigen gilt. "Wir sind mit der Spielzeit im Herbst glücklich und es wären sogar noch ein paar Punkte mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz sind wir auf Rang sieben, das passt für einen Verein wie Zöbern", so Coach Anton Metzner zu Beginn des Gesprächs.

Mit drei Siegen aus den neun Spielen steht man also gut da und will, wenn es dann weitergeht, an diese Leistungen anschließen. "Wir haben noch einige Spiele gegen Mannschaften, die hinter uns stehen und erhoffen uns doch noch den ein oder anderen Punkt", beschreibt Metzner die gute Lage seiner Mannschaft weiter. Über das Corona-Thema hatte auch der Zöbern-Trainer etwas zu sagen. "Wir hatten zwar Verdachtsfälle im Team aber es war keiner positiv. Wir haben unser Programm ganz gut durchgebarcht und waren sicherlich nicht so betroffen wie andere. Den Abbruch habe ich für wichtig gehalten, da die Gesundheit immer vor geht und auch der Fußball in diesem Falle zweitrangig ist", so Metzner, der dennoch hofft, dass es bald wieder los geht.

CO-Trainer übernimmt

Im Laufe des Gesprächs teilte Anton Metzner dann mit, dass er in Zukunft nicht mehr Trainer der Mannschaft sein wird. "Ich werde in die zweite Reihe zurücktreten und kümmere mich um die Transfers und die Spielanalysen. Als Nachfolger wird der Co-Trainer Patrick Spitzer nun zum Cheftrainer befördert. Ich denke es ist ein guter Zeitpunkt für diesen Schritt und freue mich auf die neue Aufgabe in der zweiten Reihe", so die Bewegründe des mittlerweile Ex-Trainers. Über die Ziele machte sich Metzner auch noch Gedanken. "Wir haben von den restlichen Spielen noch drei Heimspiele und wollen ein paar Siege feiern. Wenn es uns gelingt im Mittelfled zu bleiben, wäre das super", so Metzner zum Abschluss.