Hirschwang als Remis-König der Liga

Details Donnerstag, 28. Januar 2021 16:21

Der SC Hirschwang konnte als einziges Team der Liga zehn Spiele absolvieren und verlor dabei kein einziges Mal. Die Elf von Trainer Philipp Stummer steht allerdings nicht an der Spitze der 1. Klasse Süd, da man gleich sechsmal Remis spielte. "Wir sind grundsätzlich zufrieden. Ungeschlagen zu sein ist nie schlecht aber das ein oder andere unentschieden war es am Ende dann doch zu viel", bilanziert der Coach des SC Hirschwang.

Als einziges Team konnte der SCH das Programm fast reibungslos durchziehen und könnte somit nur mehr drei Spiele vor sich haben. Geht man nur von einer Hinrunde wäre es für die Elf von Trainer Stummer eine Art Blitz-Saison. "Wir waren zwischendurch einmal kurz in Quarantäne. Ansonsten ist es recht gut abgelaufen und wir waren nicht wirklich betroffen von den Auswirkungen des Virus. Mit der Entscheidung zum Abbruch müssen wir leben und sie ist auch zu dem Zeitpunkt in Ordnung gewesen. Gesundheit ist immer das wichtigste", stellt Stummer klar. Dennoch ist die Pause nun schon für alle Vereine lang und auch der SC Hirschwang wünscht sich eine schnelle Rückkehr auf den grünen Rasen. "Natürlich geht es uns ab und wir wollen wieder spielen", bestätigt Stummer.

"Das Maximum rausholen"

Ziele zu formulieren ist für den SC Hirschwang gar nicht einmal so leicht. Wenn man bedenkt, dass Hirschwang eventuell nur noch drei mal spielen könnte und der SC Sollenau ganze sieben Mal, ist die Lage fast schon klar. "Unser Ziel kann es nur sein, alles gewinnen zu wollen. Die Konkurrenz ist aber stark und es wäre gut, wenn für uns am Ende ein Platz unter den Top-3 herausschauen würde", bleibt Stummer realistisch, ohne aber kleinbei zu geben. Auf Seiten des Kaders gibt es in Hirschwang keine Änderungen zu vermelden. "Bis zum Sommer wird sich nichts tun und wir wollen Konstanz reinbringen. Es sind keine Transfers geplant", so der Trainer abschließend.