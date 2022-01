SC Sollenau baut auf Ex-Teamspieler Atan als Coach

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Süd nach neun Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen mit 29 Punkten auf Rang zwei. Acht Zähler hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Hirschwang. Aber vielleicht kann Sollenau die Erfahrung von Neo-Coach Atan bei einer Aufholjad helfen: Der inzwischen 36jährige Offensivspieler hatte unter Teamchef Josef Hickersberger 2007 sogar zwei Einsätze für die österreichische Nationalmannschaft.