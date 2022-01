SC Zöbern mit Zwischenbilanz sehr zufrieden

Details Samstag, 29. Januar 2022 20:42

Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Patrick Spitzer, Trainer des SC Zöbern, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Süd nach sieben Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 24 Punkten auf Rang vier. In Zöbern ist man mit der Zwischenbilanz "sehr zufrieden". Aber beim SCZ weiß man auch, dass noch eine lange Frühjahrssaison 2022 wartet.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Patrick Spitzer: "Sehr zufrieden! Wenn uns vor der Saison jemand diese Platzierung angeboten hätte, hätten wir dies sofort unterschrieben. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, obwohl wir nicht die einfachste Auslosung hatten. Schlussendlich haben wir die Erwartungen übertroffen. Vor der Saison wurden wir als Abstiegskandidat gehandelt und dies wollten wir unbedingt vermeiden. Herausgekommen ist Platz vier mit 24 Punkten. Wie bereits zu Beginn erwähnt, eine Platzierung die sicherlich für unsere Verhältnisse sehr erfreulich ist."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Spitzer: "Die Stimmung im Vorstand, bei den Spielern, bei den Fans und auch im Trainerteam ist natürlich sehr gut. Alle ziehen an einem Strang und das spiegelt sich auch in der Leistung der Mannschaft wieder. In diesem Zuge möchte ich mich als Trainer bei allen recht herzlich für die tolle Unterstützung bedanken."

Ehemaliger ZCZ-Jugendspieler Tauchner kehrt zurück

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Spitzer: "Es gibt einen fixen Zugang in der Person von Alex Tauchner. Hier haben wir einen ehemaligen Jugendspieler des SCZ wieder zurückgeholt. Auch ihm wünschen wir alles Gute für die Frühjahrssaison. Wir sind derzeit mit dem Kader sehr zufrieden und sehen deshalb keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Spitzer: "Derzeit ist kein Spieler verletzt, jedoch sind einige Spieler an COVID erkrankt. Alle erkrankten Spieler haben aber zum Glück relativ milde Verläufe."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Spitzer: "Wenn wir Platz vier halten können, wäre das sicherlich eine tolle Sache für den ganzen Verein. Jedoch wird das unheimlich schwierig, da hinter uns einige höher einzuschätzende Vereine sind. Wenn es schlussendlich für einen Platz im gesicherten Mittelfeld reicht, dann sind wir zufrieden."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Spitzer: "Wir rechnen damit, dass im Frühjahr gespielt werden kann. Wir haben im Herbst gesehen, dass jeder Verein alles dafür tut, um Fußballspiele und Trainings auch in Zeiten der Pandemie ausüben zu können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Spitzer: "Aufgrund der derzeitigen Tabellensituation und der gezeigten Leistungen im Herbst: Ganz klar Hirschwang."