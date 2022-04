Bei Reserve-Match: Schiedsrichter von Spieler tätlich angegriffen!

Details Samstag, 23. April 2022 09:37

In der 1. Klasse Süd des Niederösterreichischen Fußball-Verbands (NÖFV) stehen derzeit Aufreger leider an der Tagesordnung. Vor einer Woche hatte es am Karfreitag bei der Partie zwischen dem FC Tribuswinkel und dem SC Neunkirchen einen Notarzt-Einsatz und Spielabbruch, aber ein glückliches Ende durch einen Masseur als Lebensretter, gegeben. Ligaportal hatte darüber ausführlich berichtet. Eine Woche später kam es nun zum nächsten Vorfall. Kurios: einer der beiden Trainer will nichts gesehen haben.

Beim Spiel der Reserven zwischen dem SK Wiesmath und dem USC Krumbach kam es am Freitag, dem 22. April, kurz vor 19:15 Uhr zu einem Zwischenfall. Ein Spieler schildert diesen wie folgt: "Beim Spielstand von 2:2 in der 87. Minute wurde der Schiedsrichter von einem Krumbach-Spieler tätlich angegriffen. Der Referee hat das Spiel daraufhin abgebrochen."

Gerhard Fuchs, Obmann von SK Wiesmath, gegenüber Ligaportal.at: "Ich hab die Aktion nicht richtig mitbekommen, aber ja, ich weiß nur: der Spieler hat den Schiedsrichter attackiert, das stimmt schon. Das war aber ziemlich am Ende. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt ein Abbruch war oder ob er abgepfiffen hat."

Christoph Mlekusch, Co-Trainer KM und Trainer der Reserve von SK Wiesmath: "Es gab keinen Abbruch. Und nein, der Spieler hat den Schiedsrichter nicht attackiert. Das ist ein Blödsinn. Ich wüsste nichts davon. Wir haben 3:2 gewonnen und es gab keinen Spielabbruch. Am Ende gab es eine kleine Rangelei und das war's. Das gehört eben dazu bei diesen Spielen."

Stefan Schnabl, Reserve-Trainer von USC Krumbach: "Es war von Beginn an ein Spiel, das von Fehlentscheidungen geprägt war. Ich hab nachher auch mit ein paar Spielern darüber geredet und sie schämen sich selbst dafür. Wir sind extrem runtergepfiffen worden. Wiesmuth machte vier, fünf taktische Fouls und es gab keine einzige gelbe Karte. Und davor war auch eine Fehlentscheidung. Ein Spieler hat sich dann beschwert, dass das ein Wahnsinn ist und der Schiri schloss den Spieler aus (Gelb-Rot) und dieser hat dann den Unparteiischen gestoßen. Ob das Spiel abgebrochen wurde oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht."