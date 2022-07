1. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:17

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Murat Karaaslan (SC Hirschwang )

Endergebnis:



1. Murat Karaaslan (SC Hirschwang / 4065 Stimmen)

2. Louis Köcher-Schulz (1. SC Sollenau / 3744 Stimmen)

3. Özkan Yücel (SVg Pitten / 1607 Stimmen)

4. Umit Mercan (FC Tribuswinkel / 1357 Stimmen)

5. Luka Joldzic (1. SC Sollenau / 1112 Stimmen)

6. Sebastian Binder (SC Aspang / 1055 Stimmen)

7. Manuel Fux (SV Grimmenstein / 800 Stimmen)

8. Christian Höller (SV Grimmenstein / 653 Stimmen)

9. Alexander Kriegler (SV Bad Erlach / 621 Stimmen)

10. Daniel Reisner (SK Wiesmath / 365 Stimmen)