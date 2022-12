Gemischte Gefühle beim SC Weissenbach - Obmann Raimund Horvath im Ligaportal Interview

Details Montag, 12. Dezember 2022 10:51

Der SC Weißenbach rangiert am achten Tabellenrang der 1. Klasse Süd. Obmann Raimund Horvath schildert Ligaportal.at seine Eindrücke darüber, dass das Potenzial in der Mannschaft durchaus für bessere Platzierungen vorhanden ist und was dafür verantwortlich war, dass man in der Tabelle nicht weiter vorne steht.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Horvath: „Der Hinrunde stehe ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits stehen wir ganz solide da und unsere gesteckten Ziele sind durchaus erreicht worden, andererseits wäre einfach viel mehr möglich gewesen, weil die Qualität unserer Mannschaft gegenüber anderen Mannschaften dann doch mehr als gegeben war. Unser großes Problem ist, dass wir unsere Partien einfach zu oft selbst verschneiden, deshalb überwiegt dann schon die Enttäuschung gegenüber der Freude über den achten Tabellenplatz. Das Potenzial in der Mannschaft ist vorhanden, das gilt es nur im Spiel besser umzusetzen und vor allem konzentrierter zu agieren.“

Ligaportal: Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

Horvath: „Es gibt aktuell einen Heimtrainingsplan zu absolvieren, bevor wir im Jänner in die Vorbereitung starten. Wir werden viele Spiele bestreiten, insgesamt neun an der Zahl, um Details im taktischen Bereich herauszuarbeiten und unsere Fehler zu dezimieren.“

Ligaportal: Wird sich am Spielersektor etwas verändern?

Horvath: „Es wird sich natürlich etwas verändern. Wir sind mit einigen Akteuren im Gespräch. Bei Vollzugsmeldungen halte ich mich zurück, bis zu dem Zeitpunkt wenn die Anmeldescheine unterschrieben sind, weil ich es schon des öfteren erlebt habe, dass Spieler noch abspringen, obwohl man schon die Zusicherung bekommen hat. Außerdem kommen zwei Langzeitverletzte zurück, was den Kader sicher stärken wird. Unsere oberste Prämisse ist es, dass wir die Mannschaft auch durch die eigene Jugend verstärken. Unser Ziel ist es im Frühjahr den ein oder anderen näher an die Kampfmannschaft heranzuführen.“

Welche Teams haben wir im Herbst überrascht, wer hat sich unter dem Wert verkauft?

Horvath: „Aspang hat mich überrascht und es ist ihnen auch zu vergönnen, dass sie schon so viele Punkte geholt haben nach den Problemen der vergangenen Saison. Unter dem Wert geschlagen hat sich mit Sicherheit Wiesmath, weil dort die Leistungsträger verletzt sind und wenn die fit wären, sie sicher nicht da unten drinnen stecken würden.“