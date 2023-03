SC Neunkirchen: "Meistertitel zu 99 Prozent vergeben"

Details Freitag, 03. März 2023 12:23

Acht Siege aus 13 Spielen, dazu ein Remis und vier Niederlagen – mit dieser Bilanz ist der SC Neunkirchen hinter dem überlegenen Leader aus Berndorf, der sich über einen Vorsprung von neun Punkten freuen darf, aktuell „best of the rest“ der 1. Klasse Süd. Die Mannschaft hat damit die in sie gesetzten Erwartungen, wie die Aussagen des Sektionsleiters Erich Baumgartner nahelegen, mehr als erfüllt. Im Frühjahr möchte man nun so viele Punkte wie möglich sammeln, um das Ziel, im vorderen Drittel abzuschließen, sicherzustellen.

Ligaportal.at: Herr Baumgartner, wie fällt Ihr Resümee zum vergangenen Herbst aus?

Erich Baumgartner: Wir hatten das Ziel, im ersten Drittel dabei sein zu wollen. Dieses haben wir, würde ich meinen, mit 25 Punkten auf jeden Fall einmal erreicht. Wir haben schon in der Vorsaison im Frühjahr sehr gute Leistungen geboten, waren daheim ungeschlagen, das hat sich eigentlich nahtlos fortgesetzt. Uns haben andere zum Titelfavoriten abgestempelt, was wir nie wollten, das haben wir nicht so gesehen. Die Mannschaft hat Zusammenhalt bewiesen, da hat alles gepasst, das war auch sicher ein Grund, warum es im Großen und Ganzen so gut gelaufen ist.

Ligaportal.at: Wurde man über den Winter trotzdem am Transfermarkt aktiv?

Erich Baumgartner: Wir hatten zeitweilig sieben verletzte Stammspieler und trotzdem – das ist mir wichtig zu erwähnen – unser Ziel erreicht. Da es sich aber um Langzeitverletzungen handelt, die wir aktuell haben, wussten wir, dass wir im Winter etwas tun müssen, um den Kader zu verbreitern. Das haben wir sicherlich geschafft. Konkret haben wir Dino Mesanovic von Rapid Oberlaa geholt, Ilyas Temel kam aus Simmering, Oliver Vejnar von ASK Oberwaltersdorf und David Roth von SV Winzendorf.

Ligaportal.at: Einige Wochen sind bereits verstrichen, wie fällt Ihr Zwischenresümee zur Vorbereitung aus?

Erich Baumgartner: Wir hatten bis jetzt sieben Spiele, drei davon haben wir gewonnen, drei verloren, eines endete mit einem Unentschieden, es läuft also nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht, wie halt eine Vorbereitung so ist. Man probiert viel aus, probiert verschiedene Systeme und Taktiken aus. Wir haben noch drei weitere Spiele geplant, dann wird man weitersehen. Wichtig ist, dass wir keine Verletzten dazubekommen.

Ligaportal.at: Welche Ziele hat man sich in Neunkirchen für die Rückrunde gesetzt?

Erich Baumgartner: Wir wollen so viele Punkte wie möglich hamstern. Wir wissen, dass der Meistertitel zu 99 Prozent vergeben ist, wir wollen einfach schauen, dass wir im vorderen Drittel bleiben, dann wären wir eigentlich schon zufrieden.

