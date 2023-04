SV Weikersdorf: "Sind guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen"

Details Donnerstag, 20. April 2023 14:45

Der SV Weikersdorf hat zum Rückrundenauftakt in der 1. Klasse Süd mit dem Spiel gegen den 1. SC Felixdorf gleich eine äußerst wichtige „Schlacht“ für sich entschieden, der Abstiegskampf ist jedoch noch längst nicht entschieden. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Fangl befindet sich seither jedoch in einer relativ guten Ausgangsposition, mit einer guten Performance auch in den nächsten Runden könnte man einen großen Schritt in die aus Vereinssicht gewünschte Richtung machen. Der eingangs bereits angesprochene Übungsleiter der Weikersdorfer hat sich Zeit für ein aktuelles Interview mit Ligaportal.at genommen, dabei unter anderem über die Chancen gesprochen und welche Attribute es nun im beinharten Abstiegskampf der Liga braucht.

Ligaportal.at: Herr Fangl, welches Resümee kann man nach den ersten Runden im Frühjahr aus Sicht des SV Weikersdorf ziehen?

Wolfgang Fangl: Die erste Runde war sehr wichtig mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Felixdorf. Danach haben wir gegen den Tabellenführer und den Zweiten gespielt. Dort haben wir sehr brav mitgehalten, mit ein bisschen Glück wäre jeweils ein Punktgewinn drin gewesen. Gegen Scheiblingkirchen II etwa hatten wir sehr viele Chancen, hätten ein Tor machen müssen, sie haben an dem Tag aber einen überragenden Torhüter gehabt. Gegen Berndorf hat sich am Ende schon die Qualität durchgesetzt, wir haben aber gut mitgehalten, gute spielerische Akzente gesetzt.

Ligaportal.at: Inwiefern hat sich die Ausgangsposition, verglichen mit dem Winter, tabellarisch nun verändert?

Wolfgang Fangl: Wir sind mittendrin statt nur dabei, es wird jede Woche eine Schnittpartie. Wir sind aber guter Dinge, dass wir den Klassenerhalt schaffen, wir hoffen das, und wir glauben auch daran.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret – wohl auf dem Papier eine recht schwierige Aufgabe?

Wolfgang Fangl: Wir spielen jetzt gegen Neunkirchen, das ist eine Mannschaft aus dem vorderen Drittel der Tabelle. Das wird sicher eine schwierige Aufgabe, wenn wir all unsere Tugenden, sprich hohe Laufbereitschaft, das Gewinnen von Zweikämpfen und Fußballspielen an den Tag legen können, ist aber sich ein Punktgewinn möglich. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Ob Manfred Rottensteiner zurückkommen kann, wird sich erst morgen (Anm. d. Red. Freitag) entscheiden.

Ligaportal.at: Was tut sich sonst im Verein?

Wolfgang Fangl: Ansonsten ist alles okay, das Training läuft eh ganz gut, die Trainingsbeteiligung ist okay, es passt alles, wir müssen nur noch mehr Punkte machen, Woche für Woche fleißig arbeiten, und genau wie ein Hamster Körner sammeln muss, müssen wir nun eben Punkte machen. Wir glauben daran, sind guter Dinge.

