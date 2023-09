Sollenau erleidet beim SC Zöbern fünfte Niederlage in Folge

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwa 150 Zuschauer pilgerten am Freitagabend ins Austadion nach Zöbern. Beim EFM SC Zöbern holte sich der SC Sollenau eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur EFM SC Zöbern heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Lange Zeit stand auf beiden Seiten der Anzeigentafel die Null. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Matej Gorelka aufseiten des SC Zöbern das 1:0 (42.).

Traumtor von der Mittellinie abgezogen. Goat gruber, Ticker-Reporter

Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Tizian Schenk für den Ausgleich sorgte (44.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Doppelpack von Gorelka ebnet den Weg

Kurz nach Wiederbeginn rettete die Stange die Gastgeber vor einem Rückstand (48.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Zöbern nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gorelka in diesem Spiel (53.). In Minute 65 konnte Zöbern dank Christopher Stampfl auch in Sachen Stangenschüsse ausgleichen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christopher Spanring für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte der EFM SC Zöbern gegen den 1. SC Sollenau die maximale Punkteausbeute.

Der SC Zöbern belegt momentan mit zehn Punkten den dritten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Die Saison von Zöbern verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der EFM SC Zöbern nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Der SC Sollenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neben dem Gast gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Dem Schlusslicht muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Süd markierte weniger Treffer als der 1. SC Sollenau.

Während der SC Zöbern am nächsten Samstag (16:30 Uhr) beim SV Zillingdorf gastiert, duelliert sich der SC Sollenau zeitgleich mit dem SC Neunkirchen.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – 1. SC Sollenau, 3:1 (1:1)

91 Christopher Spanring 3:1

53 Matej Gorelka 2:1

44 Tizian Schenk 1:1

42 Matej Gorelka 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.