BSV Enzesfeld/H. dank Lunczer Sieger gegen Aspang

1. Klasse Süd: Über 120 Zuschauer kamen nach Hirtenberg und wollten das Spiel der 5. Runde mitverfolgen. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem BSV Enzesfeld/H. und dem SC Aspang an diesem fünften Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte BSV Enzesfeld/H. dabei jedoch nicht.

Den ersten Versuch im Spiel verzeichneten die Gäste per Freistoß, doch der Versuch von Stefan Lemberger ging zu zentral auf den Kasten (14.). Danach hatten auch die Heimsichen die ersten Chancen. Eine davon nutzten sie in Minute 22. Jan Richard Lunczer traf vor 123 Zuschauern nach 22 Minuten mite einem platzierten Flachschuss ins lange Eck zur Führung für den Gastgeber.

Aspang war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Lunczer wird zum Helden

Nach der Pause hatten die Gastgeber mehrere Chancen, doch konnten diese nicht nutzen. Nach 64 Minuten vergaben die Heimischen eine Doppelchance durch Ceylan und Vasov. Doch die Gäste wollten den Ausgleich. Christian Nagl beförderte das Leder zum 1:1 der Gäste in die Maschen (82.). In MInute 85 rettete die Torumrandung, nach einem Gewaltschuss von Nihat Güzel, für die Gäste. Lunczer wurde zum Helden des Spiels, als er den BSV Enzesfeld/H. mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (93.) doch noch in Front brachte.

Mit Ablauf der Spielzeit schlug BSV Enzesfeld/H. den SC Aspang 2:1.

Die Aufstellungen

DIE AUFSTELLUNG VON BSV ENZESFELD/HIRTENBERG: 22 Markus Seitl (TW), 04 Aleksandar Andjelovic, 06 Michael Schabauer (K), 07 Alen Dragomirovic, 08 Tomislav Rakita, 03 Christoph Feibel, 11 Dominik Bauer, 19 Milan Milojevic, 30 Nihat Güzel, 09 Yasin Ceylan, 17 Jan Richard Lunczer.

DIE AUFSTELLUNG VON SC ASPANG: 01 Alex Hatzl (TW), 03 Boban Vasov, 05 Felix Gansauge, 07 Lukas Wolf, 10 Dominik Riegler, 15 Lukas Bauer, 09 Christian Nagl, 11 Elias Mileder, 12 Manuel Ringhofer, 17 Michael Schratt, 13 Stefan Lemberger (K).

Mit dem Dreier sprang der BSV Enzesfeld/H. auf den fünften Platz der 1. Klasse Süd. BSV Enzesfeld/H. verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Aspang muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Aspang hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Mit erschreckenden 16 Gegentoren stellt der SC Aspang die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft der BSV Enzesfeld/H. auf den SC Lanzenkirchen, der SC Aspang spielt tags zuvor gegen die SVg Pitten.

1. Klasse Süd: BSV Enzesfeld/H. – SC Aspang, 2:1 (1:0)

93 Jan Richard Lunczer 2:1

82 Christian Nagl 1:1

22 Jan Richard Lunczer 1:0

