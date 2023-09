Lanzenkirchen verliert hoch gegen BSV Enzesfeld/H.

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwa 120 Zuschauer pilgerten am Samstag nach Hirtenberg. Der BSV Enzesfeld/H. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Gastgeber wurden der Favoritenrolle gerecht.

Es ging ohne Abstasten los! Der BSV Enzesfeld/H. legte los wie die Feuerwehr und kam vor 120 Zuschauern durch Alen Dragomirovic in der vierten Minute zum Führungstreffer. In Minute 15 beinahe das 2:0.

Riesenchance für BSV Enzesfeld/Hirtenberg zum 2:0! ALUMINIUM! Nihat Güzel kommt zentral im Strafraum zum Schuss aber sein Versuch kracht nur gegen den linken PFOSTEN! Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Nach zwanzig Minuten fanden die Gastgeber erneut eine Doppelchance vor. Nur drei Minuten später scheiterten die Gäste an der Torumrandung (23.).

Riesenchance für SC Wirtschaft Lanzenkirchen zum 1:1! ALUMINIUM! Igor Puljic kommt im Strafraum zum Schuss aber sein Versuch kracht nur gegen die linke STANGE und springt dann in die Hände von Keeper Markus Seitl. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

In Minute 26 setzte Christoph Feibel einen Kopfball über das Tor. Dominik Bauer nutzte die Chance für BSV Enzesfeld/H. und beförderte in der 37. Minute das Leder zentral zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für den BSV Enzesfeld/H. ging es in die Kabine.

Schnelles 3:0 als Vorentscheidung

Nach dem die Seiten getauscht waren, gelang den Heimischen die Vorentscheidung. Jan Richard Lunczer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für BSV Enzesfeld/H. (46.). Spielstark zeigte sich der BSV Enzesfeld/H, als Yasin Ceylan (72.) per Kopf und Lunczer (76.) per Abstauber innerhalb weniger Minuten für die endgültige Entscheidung sorgten.

Tor, Toor, Tooor für BSV Enzesfeld/Hirtenberg durch Yasin Ceylan zum 6:0! Er bekommt eine abgeblockte Hereingabe im Sechzehner und wuchtet das Ding per Seitfallzieher via Unterkante der Latte ins rechte Eck. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Doppelpack für BSV Enzesfeld/H: Nach seinem zweiten Tor (83.) markierte Ceylan wenig später per Strafstoß seinen dritten Treffer (88.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 86. Minute, als Michael Wolfsgruber von Lanzenkirchen mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Am Ende kam der BSV Enzesfeld/H. gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Die Aufstellungen

BSV ENZESFELD/HIRTENBERG: 22 Markus Seitl (TW), 04 Aleksandar Andjelovic, 06 Michael Schabauer (K), 07 Alen Dragomirovic, 08 Tomislav Rakita, 10 Manuel Braun, 03 Christoph Feibel, 11 Dominik Bauer, 19 Milan Milojevic, 30 Nihat Güzel, 17 Jan Richard Lunczer.

SC WIRTSCHAFT LANZENKIRCHEN: 01 Patrick Janecek (TW), 04 Patrick Rebitschek, 07 Michael Wolfsgruber (K), 08 Alexander Rössner, 15 Alois Friedrich, 06 Ilija Golubovic, 09 Alexander Becker, 12 Danijel Todorovic, 13 Dennis Leuchtmann, 17 Abd Al Rahman Osman Ali, 11 Igor Puljic.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – BSV Enzesfeld/H. ist weiter auf Kurs. An der Abwehr des BSV Enzesfeld/H. ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sechs Gegentreffer musste BSV Enzesfeld/H. bislang hinnehmen. Nur einmal gab sich der BSV Enzesfeld/H. bisher geschlagen. BSV Enzesfeld/H. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Lanzenkirchen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In der Defensive drückt der Schuh beim SC Lanzenkirchen, was in den 18 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die bisherige Saisonbilanz von Lanzenkirchen bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SC Lanzenkirchen im Klassement weiter an Boden.

Während der BSV Enzesfeld/H. am Freitag, den 22.09.2023 (19:30 Uhr) beim ASK Oberwaltersdorf gastiert, steht für Lanzenkirchen zwei Tage später (16:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Aspang auf der Agenda.

1. Klasse Süd: BSV Enzesfeld/H. – SC Lanzenkirchen, 7:0 (2:0)

88 Yasin Ceylan 7:0

83 Yasin Ceylan 6:0

76 Jan Richard Lunczer 5:0

72 Yasin Ceylan 4:0

46 Jan Richard Lunczer 3:0

37 Dominik Bauer 2:0

4 Alen Dragomirovic 1:0

