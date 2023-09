Resch sichert ASK Trumau den Auswärtserfolg beim SC Weissenbach

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Am Samstag trafen sich vor rund 125 Besuchern der SC Weissenbach und der ASK Trumau zum Spiel der 6. Runde. Die Gäste hatten an diesem Tag Grund zum Jubeln. Mit 0:3 verlor Weissenbach am vergangenen Samstag deutlich gegen den ASK Trumau.

Lange Zeit verlief das Spiel torlos. Für den Führungstreffer von Trumau zeichnete dann noch vor der Pause Michael Koller verantwortlich (37.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Resch-Doppelpack

Eine starke Leistung zeigte Patrick Resch, der sich mit einem Doppelpack für den ASK Trumau beim Trainer empfahl (49./81.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem ASK Trumau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Weissenbach.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto von Weissenbach und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Weissenbach. Der SC Weissenbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Durch den Erfolg verbesserte sich Trumau im Klassement auf Platz acht.

Am kommenden Sonntag tritt Weissenbach beim SV Grimmenstein an, während der ASK Trumau zwei Tage zuvor den SK Raika Wiesmath empfängt.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – ASK Trumau, 0:3 (0:1)

81 Patrick Resch 0:3

49 Patrick Resch 0:2

37 Michael Koller 0:1

