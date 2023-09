Zillingdorf feiert gegen Neunkirchen ersten Auswärtssieg

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Über 110 Zuschauer fanden sich am Samstag in Neunkirchen ein und wollten das Spiel der 7. Runde, zwischen dem SC Neunkirchen und dem SV Zillingdorf, mitverfolgen. Am Samstag verbuchte Zillingdorf mit einem 3:1-Erfolg gegen den SC Neunkirchen der ersten Auswärtssieg der Saison.

Das Spiel plätscherte dahin und war arm an Höhepunkten. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Vor 115 Zuschauern markierte Markus Dumitran mit einem Lupfer aus rund 30 Metern die Führung für den SV Zillingdorf (51.). In der 67. Minute brachte Andras Dunai den Ball im Netz der Gäste unter. Dass Zillingdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Anil Cengiz, der in der 82. Minute zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für SV Zillingdorf zum 1:3 - Mosonyi mit Freistoß von der Mittellinie an die Latte - Aydin staubt ab - verdient. SVZ1919, Ticker-Reporter

In der 86. Minute bejubelte der SV Zillingdorf das 3:1. Schlussendlich reklamierte Zillingdorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies Neunkirchen in die Schranken.

Erster Auswärtsdreier

Zu Hause ist Sand im Getriebe: Der SC Neunkirchen ist in der bisherigen Saison daheim noch ohne Sieg. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Neunkirchen, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Der SV Zillingdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zillingdorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Zillingdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz.

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der SC Neunkirchen derzeit auf dem Konto. In dieser Saison sammelte der SV Zillingdorf bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Neunkirchen ist auf gegnerischer Anlage die Reserve des USV Scheiblingkirchen (Freitag, 19:30 Uhr). Zwei Tage später misst sich Zillingdorf mit der SVg Pitten.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SV Zillingdorf, 1:3 (0:0)

86 Hueseyin Aydin 1:3

82 Anil Cengiz 1:2

67 Andras Dunai 1:1

51 Markus Dumitran 0:1

