Nächster Erfolg für SVg Pitten: Sieg gegen Scheiblingkirchen II

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Rund 250 Zuschauer wollten das Spiel der 9. Runde mitverfolgen. Bei der SVg Pitten gab es für die Zweitvertretung von Scheiblingkirchen nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Auf dem Papier ging Pitten als Favorit ins Spiel gegen den USV Scheiblingkirchen II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Ondrej Skorec brachte Scheiblingkirchen II in der 27. Minute ins Hintertreffen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Pitten feiert Sieg Nummer 7

Michael Riegler beförderte das Leder zum 1:1 des USV Scheiblingkirchen II in die Maschen (52.). Dass die SVg Pitten in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nikola Frljuzec, der in der 75. Minute zur Stelle war. Mit dem Penalty zum 3:1 sicherte Skorec dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Am Ende verbuchte die SVg Pitten gegen Scheiblingkirchen II die maximale Punkteausbeute.

Prunkstück von Pitten ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der Ligaprimus knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SVg Pitten sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Die SVg Pitten scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der USV Scheiblingkirchen II derzeit auf dem Konto.

Scheiblingkirchen II rutscht nach der Niederlage auf den siebenten Tabellenplatz ab.

Am kommenden Samstag tritt Pitten beim SC Weissenbach an, während der USV Scheiblingkirchen II einen Tag zuvor den 1. SC Sollenau empfängt.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – USV Scheiblingkirchen II, 3:1 (1:0)

80 Ondrej Skorec 3:1

75 Nikola Frljuzec 2:1

52 Michael Riegler 1:1

27 Ondrej Skorec 1:0

