SK Wiesmath baut gegen Sollenau Serie aus

1. Klasse Süd: Über 160 Zuschauer kamen am Freitagabend zum Spiel der 12. Runde nach Wiesmath. Beim SK Wiesmath holte sich der SC Sollenau eine 1:3-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich Wiesmath gegen den 1. SC Sollenau drei Zähler ein.

Mehr als zwanzig Minuten lang hielt auf beiden Seiten die Null. Andras Stieber brachte den SK Raika Wiesmath in der 24. Minute per Strafstoß in Front. Geschockt zeigte sich der SC Sollenau nicht. Nur wenig später war Norbert Bela Toth mit dem Ausgleich zur Stelle (26.). Doch die Heimelf erarbeitete sich erneut die Führung. In der 34. Minute brachte Jan Reisner den Ball im Netz der Gäste unter.

Freistoß an die Latte durch die Nr. 9, Andras Stieber! Lucas Fleck, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause knallte ein Freistoß von Andras Stieber an die Querlatte. Der SK Wiesmath nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Doppelpacker Stieber macht den Sack zu

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Stieber bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Wiesmath gegen den 1. SC Sollenau.

Der SK Raika Wiesmath ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Klasse Süd. Offensiv sticht das Heimteam in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SK Wiesmath weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Wiesmath zu besiegen.

Trotz der Niederlage belegt der SC Sollenau weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des 1. SC Sollenau alles andere als positiv.

Der SK Raika Wiesmath stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Zillingdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Sollenau den BSV Enzesfeld/H.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – 1. SC Sollenau, 3:1 (2:1)

73 Andras Stieber 3:1

34 Jan Reisner 2:1

26 Norbert Bela Toth 1:1

24 Andras Stieber 1:0

