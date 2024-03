Oberwaltersdorf verliert Spitzenspiel bei SVg Pitten

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:26

1. Klasse Süd: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die SVg Pitten vor 150 Besuchern mit 3:2 gegen den ASK Oberwaltersdorf für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Nach rund zwanzig Minuten hatte die anfängliche Abtastphase ein Ende. Marcel Raisinger traf vor 150 Besuchern per Freistoß zum 1:0 (21.) für die Gäste. Kurz vor der Pause traf Nikola Frljuzec für die SVg Pitten (41.) zum Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Pitten dreht Rückstand zum Sieg

Auch in Halbzeit zwei durften die Gäste zuerst jubeln. Andre Croatto brachte Oberwaltersdorf nach 48 Minuten mit einem Fernschuss die 2:1-Führung. In der 57. Minute war Frljuzec mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Pitten witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (72.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Spitzenreiter schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Die errungenen drei Zähler gingen für den Gastgeber einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die SVg Pitten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die SVg Pitten nur sieben Zähler.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Oberwaltersdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Oberwaltersdorf noch Luft nach oben.

Pitten tritt am kommenden Freitag beim ASK Trumau an, der ASK Oberwaltersdorf empfängt am selben Tag den 1. SC Sollenau.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – ASK Oberwaltersdorf, 3:2 (1:1)

72 Marko Kolundzija 3:2

57 Nikola Frljuzec 2:2

48 Andre Croatto 1:2

41 Nikola Frljuzec 1:1

21 Marcel Raisinger 0:1

