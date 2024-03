Scheiblingkirchen II siegt dank Friedrich-Eigentor gegen Lanzenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 02:30

1. Klasse Süd: Im Spiel der Reserve des USV Scheiblingkirchen gegen den SC Lanzenkirchen gab es vor 150 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Scheiblingkirchen II. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Für das erste Tor sorgte Christoph Kremsl. In der 27. Minute traf der Spieler des USV Scheiblingkirchen II per Strafstoß ins Schwarze. Thomas Sperhansl lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Lanzenkirchen den 1:1-Ausgleich (30.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marco Schmidt für die Gäste zur Führung (43.). Der SC Lanzenkirchen nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Eigentor besiegelt Niederlage

Nach der Pause drängt der Gastgeber auf das gegnerische Tor. Dominik Altrichter versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz von Lanzenkirchen zum 2:2. Pechvogel des Tages war definitiv Alois Friedrich, dessen Eigentor den SC Lanzenkirchen ins Hintertreffen brachte (85.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Am Schluss siegte Scheiblingkirchen II gegen Lanzenkirchen.

Durch den Erfolg verbesserte sich der USV Scheiblingkirchen II im Klassement auf Platz acht. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Scheiblingkirchen II endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SC Lanzenkirchen. Die mittlerweile 47 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Defensivabteilung von Lanzenkirchen knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Der SC Lanzenkirchen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Lanzenkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der USV Scheiblingkirchen II tritt am kommenden Samstag beim ASK Oberwaltersdorf an, der SC Lanzenkirchen empfängt am selben Tag den SC Weissenbach.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – SC Lanzenkirchen, 3:2 (1:2)

85 Eigentor durch Alois Friedrich 3:2

68 Dominik Altrichter 2:2

43 Marco Schmidt 1:2

30 Eigentor durch Thomas Sperhansl 1:1

27 Christoph Kremsl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.