Befreiungsschlag: Der SC Zöbern siegt in Neunkirchen deutlich

1. Klasse Süd: Etwa 130 Besucher wollten sich das Spiel der 16. Runde zwischen dem SC Neunkirchen und dem SC Zöbern nicht entgehen lassen. Der SC Zöbern erreichte einen 4:1-Erfolg beim SC Neunkirchen. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Die ersten Chancen hatten die Gäste schon nach wenigen Minuten. Über eine halbe Stunde lang gab es für die Zuschauer keine Treffer zu sehen. In Minute 32 konnten die Gäste gerade noch vor der Linie klären und den Rückstand verhindern. Zöbern ging dann aber durch Christopher Stampfl in der 36. Minute in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SIVAG SC Zöbern zum 0:1 Nr 10 Stampfl C tolle Vorlage von Nr 4 Kevin K. Matthew007, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Doppelpack: Gorelka macht den Deckel drauf

Kevin Kronaus schoss die Kugel zum 2:0 für den SIVAG SC Zöbern über die Linie (54.). Einige Zeit später scheiterten die Heimischen erneut am Schlussmann der Gäste (63.).

Gute Chance, doch Schlögl ist wie eine Mauer! Matthew007, Ticker-Reporter

Attila Talabér beförderte das Leder zum 1:2 von Neunkirchen in die Maschen (82.). Doppelpack für den SC Zöbern: Nach seinem ersten Tor (86.) markierte Matej Gorelka wenig später seinen zweiten Treffer (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Zöbern am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Neunkirchen.

Neunkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SC Neunkirchen in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der SIVAG SC Zöbern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Der SC Zöbern verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Zöbern setzte sich mit diesem Sieg von Neunkirchen ab und belegt nun mit 19 Punkten den achten Rang, während der SC Neunkirchen weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Neunkirchen auf den SC Aspang, der SIVAG SC Zöbern spielt tags darauf gegen die SVg Pitten.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SIVAG SC Zöbern, 1:4 (0:1)

88 Matej Gorelka 1:4

86 Matej Gorelka 1:3

82 Attila Talaber 1:2

54 Kevin Kronaus 0:2

36 Christopher Stampfl 0:1

