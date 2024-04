SK Wiesmath gewinnt gegen Lanzenkirchen

Spielberichte

1. Klasse Süd: Lanzenkirchen steckte gegen den SK Wiesmath eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Wiesmath ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte vor mehr als 210 Zuschauern gegen den SC Lanzenkirchen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Schon nach 120 Sekunden hatten die Gastgeber die erste Topchance. Nach zwanzig Minuten wurden den Heimischen ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Andras Stieber brachte Lanzenkirchen in der 24. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SK Raika Wiesmath zum 1:0!!! Ein Traumfreistoß!!!! Stieber nimmt sich ein Herz aus gut 20 Metern und versenkt die Kugel eiskalt. WildeHilde, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause legten die Gastgeber nach. Jan Reisner trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Der SK Raika Wiesmath gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Handler-Treffer macht alles klar

Mit dem 3:0 von Daniel Tasic für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Bevor die Schlussphase begann, ertönte ein Elferpfiff. Abd Al Rahman Osman Ali war zur Stelle und markierte vom Punkt das 1:3 des SC Lanzenkirchen (70.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Johannes Handler, als er das 4:1 für den SK Wiesmath besorgte (74.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte Wiesmath die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach dem errungenen Dreier hat der SK Raika Wiesmath Position vier der 1. Klasse Süd inne. Nur dreimal gab sich der SK Wiesmath bisher geschlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Wiesmath wieder in der Erfolgsspur.

Lanzenkirchen bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Der SK Raika Wiesmath tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, beim ASK Oberwaltersdorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SC Lanzenkirchen den BSV Enzesfeld/H.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SC Lanzenkirchen, 4:1 (3:0)

74 Johannes Handler 4:1

70 Abd Al Rahman Osman Ali 3:1

47 Daniel Tasic 3:0

38 Jan Reisner 2:0

24 Andras Stieber 1:0

