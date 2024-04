Pitten gewinnt das Torfestival gegen Neunkirchen

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:17

1. Klasse Süd: Die SVg Pitten und der SC Neunkirchen lieferten sich vor rund 170 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Neunkirchen erlitt gegen die SVg Pitten erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel hatte Pitten knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Erst in Minute 24 kamen die Gastgeber zum ersten Mal richtig gefährlich vor das Gehäuse des Gegners, doch Ondrej Skorec vergab zunächst, brachte den SC Neunkirchen aber in der 27. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SVg Pitten zum 1:0! Csaba tanzt durch den 16er, der NK Verteidiger haut über den Ball und Ondrej netzt zum 1:0. Roland Göschl, Ticker-Reporter

Die Gäste waren gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Am Ende wurde es doch nochmal knapp

Skorec schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (47.). Die SVg Pitten baute die Führung aus, indem Marko Kolundzija zwei Treffer nachlegte (51./60.).

Tor, Toor, Tooor für SVg Pitten zum 3:0 Felix marschiert durch die NK Häfte, legt ab auf Marco und der trifft souverän. Roland Göschl, Ticker-Reporter

Cagdas Dogan schoss die Kugel zum 1:4 für Neunkirchen über die Linie (77.). In Minute 89 rettete die Querlatte für den Ligaprimus. Für das 2:4 des SC Neunkirchen zeichnete Robin Schanner verantwortlich (90.). In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Tamas Seregy sogar noch das 4:3 (90+2.). Am Ende verbuchte die SVg Pitten gegen Neunkirchen einen knappen Sieg.

Der Dreier gegen den SC Neunkirchen beförderte Pitten an die Spitze der 1. Klasse Süd. Die Saison der SVg Pitten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Heimmannschaft seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Neunkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SC Neunkirchen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SVg Pitten gerät man immer weiter in die Bredouille. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Neunkirchen derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Neunkirchen auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während Pitten am kommenden Samstag den SC Aspang empfängt, bekommt es Neunkirchen am selben Tag mit dem 1. SC Sollenau zu tun.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – SC Neunkirchen, 4:3 (1:0)

92 Tamas Seregy 4:3

90 Robin Schanner 4:2

77 Cagdas Dogan 4:1

60 Marko Kolundzija 4:0

51 Marko Kolundzija 3:0

47 Ondrej Skorec 2:0

27 Ondrej Skorec 1:0

