Weissenbach gewinnt hoch bei ASK Trumau

Details Samstag, 20. April 2024 02:10

1. Klasse Süd: An die 150 Besucher wollten sich das Spiel der 19. Runde nicht entgehen lassen. Weissenbach erreichte einen 4:0-Erfolg beim ASK Trumau. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Weissenbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für Trumau geendet.

Weissenbach ging durch einen Kopfball-Treffer von Srdjan Savic in der achten Minute in Führung. Die Heimmannschaft musste den Treffer von Igor Schroner zum 2:0 hinnehmen (45+2.). Die Hintermannschaft des ASK Trumau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Souveräner Auswärtsdreier

Für das 3:0 des SC Weissenbach sorgte wieder Savic, der in Minute 66 vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle war. In Minute 74 ließ Savic sogar die Chance auf einen Dreierpack liegen.

Savic lässt riesen Chance liegen, hat zu viel U15 geschaut. ....., Ticker-Reporter

Doch noch kurz vor dem Ende hatten die Gäste einen weiteren Treffer nachgelegt. Thorsten Tannert überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die Gäste (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Weissenbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASK Trumau.

Trotz der Schlappe behält Trumau den siebten Tabellenplatz bei. Der ASK Trumau verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Der ASK Trumau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Trumau festigte der SC Weissenbach den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute der SC Weissenbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Weissenbach elf Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Weissenbach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SC Weissenbach.

Am kommenden Freitag tritt der ASK Trumau beim SK Raika Wiesmath an, während Weissenbach zwei Tage später den SV Grimmenstein empfängt.

1. Klasse Süd: ASK Trumau – SC Weissenbach, 0:4 (0:2)

90 Thorsten Tannert 0:4

66 Srdjan Savic 0:3

47 Igor Schroner 0:2

8 Srdjan Savic 0:1

