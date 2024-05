Spannendes Duell mit dramatischem Finale: SC Zöbern sichert sich knappen Sieg gegen SK Wiesmath

Spielberichte

Am späten Freitagabend bot das Aufeinandertreffen zwischen dem SK Wiesmath und dem SC Zöbern in der 22. Runde der 1. Klasse Süd eine dramatische und spannungsgeladene Partie, die die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt. Trotz eines leidenschaftlichen Kampfes unterlagen die Wiesmather knapp mit 1:2 gegen die Zöberner, die sich mit diesem Sieg wichtige Punkte sicherten.

Anpfiff zu einem hitzigen Match

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die Teams auf dem Platz aufeinandertrafen. Bereits in den ersten Minuten wurde klar, dass beide Seiten entschlossen waren, die Oberhand zu gewinnen. Der SC Zöbern zeigte früh Präsenz mit einer Chance in der 8. Minute, während die Wiesmather nicht lange auf sich warten ließen und kurz darauf ebenfalls gefährlich vor das gegnerische Tor kamen.

Matje Izvolt verletzt draussen. Neu im Spiel Holzgetan Sebi! Woidi, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams gute Möglichkeiten hatten, in Führung zu gehen. Doch es war ein unglückliches Eigentor von Daniel Reisner vom SK Wiesmath in der 45. Minute, das den Zöbernern die 1:0 Führung kurz vor der Halbzeitpause bescherte.

Zweite Halbzeit voller Emotionen und Dramatik

Nach dem Seitenwechsel kamen die Wiesmather entschlossen aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Die Zuschauer erlebten eine zweite Halbzeit, die von Beginn an "rassig" war, wie es in einem Kommentar beschrieben wurde. Die Spannung im Stadion war fast greifbar, besonders nachdem Wiesmath in der 59. Minute eine große Chance verpasste, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Zöberner hielten dagegen und hatten in der 33. Minute die Möglichkeit, durch einen Stangenschuss von Marek Jastrab die Führung auszubauen, der jedoch knapp sein Ziel verfehlte.

Nichts für schwache Nerven! Woidi, Ticker-Reporter

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der letzten Minute der regulären Spielzeit. In der 90. Minute schockte Balazs Tibor Koszö die Wiesmather Fans, als er das 2:0 für die Zöberner erzielte. Doch die Antwort der Wiesmather ließ nicht lange auf sich warten, und Kevin Nagl netzte nur Sekunden später zum 1:2 ein, was die Hoffnungen auf eine mögliche Wende kurzfristig wiederbelebte. Trotz eines fieberhaften Endspurts der Heimmannschaft konnte der SC Zöbern den knappen Vorsprung über die sechsminütige Nachspielzeit retten und entführte drei Punkte aus Wiesmath.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:2 Sieg für den SC Zöbern, einem Ergebnis, das die Anstrengungen und den Kampfgeist beider Teams widerspiegelte. Für die Zöberner war es ein glücklicher, aber hart erkämpfter Sieg, während die Wiesmather trotz einer starken Leistung leer ausgingen. Ein Fußballabend, der die Fans beider Lager mit gemischten Gefühlen zurückließ, aber definitiv in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Süd: Wiesmath : Zöbern - 1:2 (0:1)

93 Balazs Tibor Koszö 1:2

92 Kevin Nagl 0:2

45 Eigentor durch Daniel Reisner 0:1

