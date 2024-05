BSV Enzesfeld/H. lacht nach 4:0-Sieg von der Tabellenspitze

Spielberichte

In einer überzeugenden Vorstellung besiegte der BSV Enzesfeld/H. den SV Grimmenstein mit einem klaren 4:0 und lacht nach dem 15. Saisonsieg von der Tabellenspitze der 1. Klasse Süd. Besonders herausragend war am Samstagnachmittag Erblin Skenderaj, der einen Hattrick erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg des Spitzenreiters beitrug.

Skenderaj bringt Hausherren mit Doppelpack auf die Siegerstraße

Der BSV startete das Spiel energisch und übernahm sofort die Kontrolle. Bereits in der 23. Minute brachte Erblin Skenderaj sein Team mit 1:0 in Führung. Nach einem präzisen Pass von Tomislav Rakita gelang es Skenderaj, den Ball geschickt im Netz zu versenken. Die Gastgeber bauten ihren Druck weiter aus und kamen in der 44. Minute zum zweiten Tor. Wieder war es Skenderaj, der nach einer Freistoßflanke von rechts zur Stelle war und das Leder über die Linie drückte. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging der BSV Enzesfeld/H. in die Halbzeitpause.

Enzesfelder Effizienz setzt sich fort

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen, und die Enzesfelder setzten dort an, wo sie aufgehört hatten. In der 51. Minute erzielte Skenderaj seinen dritten Treffer des Tages und stellte mit einem trockenen Schuss das 3:0 her. Das Tor zeigte erneut die offensive Stärke des BSV, der die Grimmensteiner weiterhin in Bedrängnis brachte. In der 79. Minute wurde der Triumph der Enzesfelder durch Jan Lunczer vollendet, der nach einem passgenauen Zuspiel von der linken Seite den Ball elegant ins lange Eck schlenzte.

Während des gesamten Spiels hatte der SV Grimmenstein Mühe, signifikante Offensivaktionen zu kreieren. Die wenigen Chancen, die sie hatten, wurden von der soliden Abwehr des neuen Tabellenführers, oder vom aufmerksamen Torhüter Markus Seitl vereitelt. Dieser hielt unter anderem in der 54. Minute einen gefährlichen Alleingang von Bendikt Holzer bravourös. Mit diesem 4:0-Sieg festigte der BSV Enzesfeld/H. seine Position in der Tabelle und zeigte eine beeindruckende Teamleistung, die durch die Tore von Skenderaj und Lunczer gekrönt wurde.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer erstellt.

