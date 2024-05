Dominante Vorstellung von SC Neunkirchen mit einem 6:1 Sieg gegen SC Weissenbach

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:24

Ein Fußballfest erlebten die Fans des SC Neunkirchen in der 22. Runde der 1. Klasse Süd, als ihre Mannschaft den SC Weissenbach mit einem beeindruckenden 6:1 dominierte. Von Beginn an zeigten die Neunkirchner eine starke Performance und ließen den Gastgebern kaum Luft zum Atmen. Besonders herausragend war die Leistung von Cagdas Dogan, der mit einem Viererpack das Spiel maßgeblich beeinflusste.

Schneller Führungstreffer setzt Weissenbach unter Druck

Das Spiel begann furios, als Attila Talabér bereits in der 2. Minute den Ball im Netz des SC Weissenbach versenkte und damit früh die Weichen auf Sieg stellte. Die Neunkirchner, die an diesem Tag allesamt in Topform zu sein schienen, legten in der 12. Minute nach. Erneut war es Cagdas Dogan, der den Ball nach einer mustergültigen Kombination im Tor der Weissenbacher unterbrachte, womit er seinen Torreigen eröffnete. Die Führung auf 3:0 auszubauen gelang ihm dann in der 20. Minute, ein weiteres Mal zeigte er seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Dogan auf 4:0 (28. Minute), was die Gastgeber sichtlich demoralisierte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte er mit seinem vierten Tor des Tages noch einen drauf und schoss das 5:0 (43. Minute). Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und die Weissenbacher hatten kaum eine Antwort auf die übermächtigen Gäste gefunden.

Zweite Halbzeit bringt Ehrentreffer und Hartls Tor

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. SC Neunkirchen kontrollierte weiterhin das Geschehen und erzielte durch Thomas Hartl in der 77. Minute das 6:0. Hartl, der durch eine Einzelleistung glänzte, ließ dem Keeper der Weissenbacher keine Chance und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe.

Trotz des klaren Rückstands gab sich der SC Weissenbach nicht komplett auf. In der 90. Minute gelang Ione Agoney Jimenez Cabrera ein Ehrentreffer zum 1:6. Cabrera nutzte eine Unachtsamkeit in der Neunkirchner Abwehr und sorgte zumindest für einen kleinen Lichtblick am sonst trüben Fußballnachmittag für die Weissenbacher. Mit diesem Tor endete das Spiel, das einmal mehr die Stärke von SC Neunkirchen unter Beweis stellte.

Die Dominanz von SC Neunkirchen in diesem Spiel war beispielhaft für ihre bisherige Saisonleistung und sie verließen den Platz verdient mit einem 6:1 Sieg. Der SC Weissenbach hingegen muss diese Niederlage schnell hinter sich lassen und sich auf die nächsten Spiele konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse Süd: Weissenbach : Neunkirchen - 1:6 (0:5)

91 Ione Agoney Jimenez Cabrera 1:6

77 Thomas Hartl 0:6

43 Cagdas Dogan 0:5

28 Cagdas Dogan 0:4

20 Cagdas Dogan 0:3

12 Cagdas Dogan 0:2

2 Attila Talabér 0:1

