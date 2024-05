BSV Enzesfeld/H. festigt in Regenschlacht Tabellenführung

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:50

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Zöbern und BSV Enzesfeld/H. in der 23. Runde der 1. Klasse Süd zeigten sich die Gäste trotz widriger Wetterbedingungen überlegen. In einem von Regen geprägten Spiel behielten die Enzesfelder mit einem klaren 0:2 die Oberhand. Viktor Kozo und Dominik Bauer trugen sich mit ihren Toren in die Scorerliste ein und sicherten ihrem Team wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.

Tabellenführer mit Blitzstart

Bereits in der dritten Spielminute nutzte der Ligaprimus eine der ersten Chancen zur Führung. Nach einem präzisen Einwurf von Dominik Bauer und einem gut getimten Stanglpass, war es Viktor Kozo, der am ersten Pfosten zur Stelle war und den Ball unhaltbar ins Netz setzte. Die frühe Führung gab den Enzesfeldern sichtlich Auftrieb, während der SC versuchte, sich von dem Schock zu erholen und ins Spiel zu finden. Trotz einiger Versuche von Matej Gorelka und Christopher Stampfl, die jeweils mit Distanzschüssen ihr Glück versuchten, blieb das Tor der Enzesfelder unangetastet.

Bauer macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Änderungen beider Teams und mit anhaltendem Regen, der das Spielfeld schwer bespielbar machte. Dennoch gelang es dem BSV Enzesfeld/H., die Kontrolle über das Spiel zu behalten und in der 74. Minute den Vorsprung auszubauen. Bauer, einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld, setzte sich auf der linken Seite durch, überlupfte den herausstürmenden SC-Torhüter Thomas Schlögl und schob den Ball gekonnt ins leere Tor. Mit diesem Tor zum 0:2 schwanden die Hoffnungen der Hausherren auf einen Punktegewinn zusehends.

Trotz einiger späten Versuche der Zöberner, insbesondere durch Niklas Polreich, der in der 90. Minute noch einmal gefährlich vor das Tor kam, blieb es beim Endstand von 0:2. Die Enzesfelder verteidigten geschickt und ließen kaum zwingende Chancen zu. Der Regen machte es beiden Teams nicht leicht, aber die bessere Anpassungsfähigkeit und Effizienz im Abschluss waren ausschlaggebend für den Erfolg der Gäste. Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den BSV Enzesfeld/H., der mit diesem Ergebnis die Tabellenführung festigte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer erstellt.

