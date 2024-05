Torflut in der 1. Klasse Süd: SV Grimmenstein dominiert gegen SC Lanzenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:10

Im spannenden Aufeinandertreffen der 23. Runde der 1. Klasse Süd erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival, bei dem der SV Grimmenstein eine beeindruckende Leistung zeigte und SC Lanzenkirchen mit einem klaren 7:2 nach Hause schickte. Von Beginn an dominierte der SV Grimmenstein das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Bereits in der 16. Minute sorgte Thomas Aulabauer für die Führung des SV Grimmenstein, nachdem er einen Elfmeter sicher verwandelte. Dieser frühe Treffer gab der Heimmannschaft sichtlich Auftrieb, während Lanzenkirchen sich von einem schlechten Start, inklusive einer Verletzungspause, erst erholen musste.

Das Match ist auf Grund der Verletzung unterbrochen, die Rettung wurde bereits allermiert. Ein schlechter Start in das Spiel für Lanzenkirchen. reini, Ticker-Reporter

Trotz einiger Bemühungen von Lanzenkirchen, den Anschluss wiederzugewinnen, verdoppelte Thomas Aulabauer in der 47. Minute die Führung, indem er einen hervorragenden Assist von Daniel Püchl verwertete.

Fataler Fehlpass von Lanzenkirchen Goalie, Fabian Aulabauer mit einem Traumtor - zählt aber nicht! reini, Ticker-Reporter

Nur fünf Minuten später zeigte Fabian Aulabauer seine Klasse, als er in der 52. Minute das 3:0 für Grimmenstein erzielte. Lanzenkirchen kämpfte zwar tapfer weiter und erzielte durch Michael Wolfsgruber in der 60. Minute den ersten Treffer, jedoch war der Druck, den Grimmenstein aufbaute, überwältigend.

Spektakuläre zweite Halbzeit mit Toren am laufenden Band

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spieltempo nicht ab. Thomas Aulabauer, der in hervorragender Form war, erzielte in der 68. Minute sein drittes Tor und brachte Grimmenstein damit eine komfortable Führung. Doch Lanzenkirchen gab nicht auf und schaffte es in der 70. Minute durch Kornel Konya, den Rückstand auf 4:2 zu verkürzen. Das Team aus Lanzenkirchen schöpfte kurzzeitig Hoffnung, die jedoch schnell zunichte gemacht wurde, als Manuel Fux nur fünf Minuten später das 5:2 für Grimmenstein markierte.

In der Schlussphase des Spiels drehte Grimmenstein noch einmal richtig auf. Thomas Aulabauer, der bereits drei Tore erzielt hatte, krönte seine Leistung mit einem vierten Treffer in der 81. Minute, gefolgt von einem weiteren Tor von Manuel Fux in der 87. Minute, der damit seinen Doppelpack vollendete und den Endstand von 7:2 festlegte.

Vorbei, Grimmenstein mit einer Machtdemonstration über Lanzenkirchen! reini, Ticker-Reporter

Als das Spiel in der 90. Minute zu Ende ging, bestätigte der Schlusspfiff den überwältigenden Sieg des SV Grimmenstein, der eine wahre Machtdemonstration gegen SC Lanzenkirchen zeigte. Mit dieser beeindruckenden Leistung unterstrich der SV Grimmenstein seine Ambitionen und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Liga.

1. Klasse Süd: SVG : Lanzenkirchen - 7:2 (1:0)

87 Manuel Fux 7:2

81 Thomas Aulabauer 6:2

75 Manuel Fux 5:2

70 Kornel Konya 4:2

68 Thomas Aulabauer 4:1

60 Michael Wolfsgruber 3:1

52 Fabian Aulabauer 3:0

47 Thomas Aulabauer 2:0

16 Thomas Aulabauer 1:0

Details

